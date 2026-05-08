鎖定億元高資產財管客層　滙豐推出保費融資業務

▲滙豐銀推出保費融資產品，滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢(中)、滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱(右)、滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘(左)。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股不斷創新高，財富加乘效果，高資產客群直線上升，根據預估未來三年，億元高資產人數達15.5萬人，規模逼近60兆元，滙豐看準台灣高資產財管的龐大市場，今（8）日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產靈活配置以及傳承保障的需求。

滙豐調查顯示，台灣家族成員參與率高達87%，全球排名僅次於新加坡89%，75%台灣家族企業已傳承多年，而64%台灣企業家認為，將企業留在家族並傳承至關重要。

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滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「滙豐善用集團的全球資源和經驗，透過強化基礎營運、推動人才發展、優化客戶體驗、穩健財務成長以及深化高端客群經營等五大策略方針，深耕台灣高資產管理市場，並持續響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。」

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱指出：「滙豐國際財富管理暨卓越理財業務遍及全球超過30個市場，其中包含12個私人銀行網絡，能夠提供客戶結合銀行、投資和財富的解決方案，一站就能滿足客戶在多元市場資產配置與傳承保障的需求。」

根據2025年《滙豐全球企業家財富報告》(HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report) **調查，受訪的台灣企業家中有15%表示將在未來一年內增加壽險在資產組合中的比重。對於這群高資產淨值人士而言，保險能夠兼顧保障和傳承，透過保費融資方案，還能保有資金流動的餘裕，也讓保費融資成為符合其需求的解決方案之一。

滙豐此次攜手國際壽險公司攜手推出保費融資，鎖定擁有上億元，具年繳費達500萬元實力高資產客戶，以保費1600萬元（50萬美元）保險商品為例，如申請保費融資，只需付600萬元，保費融資可達1000萬元，如此一來，就有1000萬資金可靈活運用，提升資金配置，每月支付銀行保費融資息約2萬元，到期時才需返還本金。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示：「保費融資方案能夠協助客戶在完善保障規劃之餘，同時保有資金流動性，降低一次性的資金負擔並提升資產配置效率，讓高資產客群可以更游刃有餘的面對人生不同階段的多元需求。

