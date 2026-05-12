40萬股民嗨了！00929五月狂飆近13%　績效勝過所有主動式台股ETF

財經中心／綜合報導

台股5月以來牛氣沖天，高股息ETF也同步轉強。統計截至5月7日，已有7檔高股息ETF漲幅逾9%，表現勝過大盤，其中復華台灣科技優息（00929）攻勢最猛，累計大漲12.8%，漲幅超越所有主動式台股ETF，令市場眼睛一亮。00929預計5月20日除息，年化配息率逾6%，隨績效與配息題材同步發酵，可望進一步帶動市場買氣。

台股多頭氣勢延燒，統計5月4日至5月7日，台灣加權報酬指數上漲7.7%，電子類報酬指數也勁揚9%。相較之下，先前備受關注的主動式台股ETF火力略見降溫，僅主動群益台灣強棒（00982A）以7.9%漲幅小幅領先加權報酬指數，其餘表現均落後大盤。

反倒是高股息ETF接棒發威，統計同期間共有12檔高股息ETF漲幅超越大盤，其中7檔更勝過電子類股，漲幅皆逾9%，一掃先前表現不如主動式台股ETF的陰霾，也讓高股息ETF重新吸引市場目光。

其中，復華台灣科技優息（00929）表現最亮眼，五月以來大漲12.8%，一舉超車多檔明星主動式台股ETF。若以今年以來報酬率（還原權息）觀察，00929已達41.9%，位居高股息ETF之冠，與加權報酬指數45.2%的漲幅差距不大，也領先不少主動式台股ETF，展現高股息ETF少見的跟漲力道，令市場驚豔。

除00929外，台新AI優息動能（00962）、群益科技高息成長（00946）、永豐ESG低碳高息（00930）等漲幅也超過10%，顯示資金明顯偏向具科技、AI與成長概念的高股息ETF。

分析00929近期氣勢轉強，關鍵在於指數升級後體質明顯改變。00929成分股檔數已擴增至50檔，並納入台積電、聯發科、大立光等重量級權值股，同時強化AI供應鏈布局與股息來源，有助於提升股價表現與配息穩定度。也因此，不少投資人認為，00929已不再只是單純的月配息工具，而是兼具科技成長動能與高息特性的ETF組合。