中科工程師將進駐受訓　大雅房市提前升溫

▲台積電中科二期擴廠持續推進，廠房如火如荼興建中，市場也傳出於下半年8、9月將有一波工程師提前進駐受訓。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電中科二期擴廠持續推進，廠房如火如荼興建中，市場也傳出於下半年8、9月將有一波工程師提前進駐受訓，也讓大雅、中科周邊房市近期買氣明顯升溫，在地仲介觀察，自住客與科技族群詢問度同步增加，尤其總價1200萬元內產品最受青睞。

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台慶不動產台中中科大雅加盟店店東劉河宗表示：「近期看屋量確實有慢慢回溫，尤其不少科技業開始提前布局，主要還是看好未來台積電正式進駐後的居住需求。」

他指出，相較於部分重劃區面臨大量交屋與投資客釋出壓力，大雅、中科一帶市場結構相對穩定，「過去供給量並不算多，10年內新成屋、總價落在1200萬元上下，自住客詢問的狀況有逐漸回溫。」

劉河宗說：「去年房市冷了一整年，不論是仲介或是預售都是，自過年後、3月份開始稍稍回溫，買方會以實登為基礎出價，屋主則也願意讓利，未來至年底，大雅市區如學府路、雅環路等主幹道圍繞的市區，仍會是交易熱門區。」

▲目前中科周邊市場，以大雅、沙鹿、龍井與西屯交界處詢問度最高，其中又以大雅2房平車產品最熱門。（圖／記者陳筱惠攝）

至於大雅區少有斷頭、急售物件，劉河宗認為：「房地合一稅也成為大雅市場供給有限的重要原因。」劉河宗分析：「許多屋主購屋時就已考量稅務問題，因此普遍採長期持有策略，現在不少人會直接抓5到6年以上，尤其持有滿6年後，有400萬元免稅額優勢，因此即便現階段市場沒有過去熱，也不太願意輕易出售。」

他認為，這也使得大雅中古屋市場供給量始終不大，價格相對有撐。不過觀察目前中科周邊市場，以大雅、沙鹿、龍井與西屯交界處詢問度最高，其中又以2房平車產品最熱門，沙鹿、龍井有重劃區議題，但大雅生活機能與距離都具備優勢。

他認為，下半年開始台積電工程師受訓與相關供應鏈人員陸續進駐，中科周邊居住需求有望再增溫，但價格部分，則控制在1200萬元上下，要爬升回過去暴漲期，機會不大，且需具備通勤便利性的產品，將成為市場主力。

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▲台慶不動產台中中科大雅加盟店店東劉河宗認為，下半年開始台積電工程師受訓與相關供應鏈人員陸續進駐，中科周邊居住需求有望再增溫。（圖／記者陳筱惠攝）