北市府將率團參與日本台灣形象展　助我商搶攻日本數位轉型商機

▲本月6日貿協辦理日本市場說明會，協助廠商了解日本市場商機與趨勢。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由台北市政府產業發展局主辦，委由外貿協會執行的「115年台北市經貿拓銷計畫」延續去年度攜手26家優質企業赴馬來西亞與新加坡參展，成功擴大台北市國際能見度及城市形象與影響力，本年度為協助企業能更靈活應對後關稅時代多變全球局勢，開拓多元市場版圖，將前往日本東京、新加坡及泰國曼谷等3大關鍵樞紐搶占亞太經貿成長商機。

本年度拓銷計畫第一站瞄準日本市場，將遴選優質的台北市企業組成「台北主題館」以「智慧科技．創新台北」為核心主軸，赴日參加7月15至17日的日本台灣形象展，切合日本市場積極推動數位轉型(DX)的發展趨勢，將聚焦AI應用及智慧解決方案(含智慧醫療)等領域，展現北市企業的堅強韌性與軟硬整合實力。參展遴選報名自即日起至5月13日下午3時止，歡迎設籍台北市企業踴躍報名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本臺灣形象展為臺日旗艦型經貿交流展覽平台，延續上屆展覽吸引逾2萬人次參觀、創造8,500萬美元商機的亮眼成果，本次形象展強調「精準對接」與「深度交流」，透過政府協助與「臺灣國家隊」形象整合，協助企業鏈結日本大型商社、通路商與決策層，快速建立信任、促進合作。

本年度展會緊扣日本推動數位轉型(DX)與強化國家韌性的政策方向，聚焦AI應用、智慧製造及供應鏈解決方案等領域，展現台灣企業協助日本產業升級與供應鏈強化的技術能量，進一步凸顯台日深化供應鏈合作的潛力，以及台灣作為可信賴韌性供應鏈夥伴的關鍵角色。

值得一提的是，本屆展會報名反應熱烈、展位已全數額滿，顯示市場關注度與企業參與意願極高。主辦單位特別保留「台北主題館」參展名額，期透過「台北品牌」推動，協助企業集體亮相，不僅提升曝光效益，更有機會優先對接日本重點買主與合作夥伴；除參展外，本案亦將安排當地市場考察，協助企業深化市場布局，加速拓展日本市場。

為協助我商了解目標市場趨勢、商機，外貿協會於本月6日曾舉辦「2026年日本市場趨勢與商機說明會」。台北市產業局表示北市府連年攜手貿協協助企業拓展國際版圖。今年也希望透過海外參展，協助企業在後關稅時代與全球供應鏈重組趨勢中，能靈活調整多元市場布局。

本次說明會由外貿協會市場研究員為與會企業介紹日本市場經貿環境，並邀請台灣住友商事現場分享台日企業間的合作機會與實務觀察。

「日本台灣形象展-台北主題館」參展徵選自即日起至115年5月13日下午3點止，預計徵集10家企業，報名資訊網址及相關資訊請參閱【