台股震盪洗盤　外資調節120億元、力積電居賣超首位

▲外資今調節力積電5.9萬張。（圖／翻攝自google map）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（7）日美股四大指數均收黑，今（8）日台股震盪洗盤，開低之後一度拉高回到4萬2千點之上，不敵獲利了結賣壓出籠，盤中高低差了900多點，終場指數呈現收黑，今日外資由買轉賣，調節120億元，賣超第一名個股為力積電（6770）賣超張數為5.9萬張，群創（3481）為買超第一名個股，買超張數9.6萬張，連續六天站在買方。

台股今日漲多休息，開低之後雖然一度翻紅，上攻42038點，惟獲利了結賣壓出籠，指數最低來到41132點，高低點差了906點，終場下跌329.84點或跌幅0.78%，以41603.94點作收，成交金額約1.24兆元。

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根據證交所統計資料顯示，外資賣超120.84億元；投信買超21.18億元，連13買；自營商單日合計賣超為100.36億元，當中自行買賣部分賣超26.19億元，避險方面賣超74.17億元，三大法人合計賣超200億元。

外資今日買超前十大個股、張數，分別為群創9萬6566張、富邦金（2881）3萬7499張、台新新光金（2887）3萬6299張、鴻海（2317）3萬89張、第一金（2892）1萬9114張、凱基金（2883）1萬7894張、統一（1216）1萬6940張、正文（4906）1萬6510張、國泰金（2882）1萬6243、玉山金（2884）1萬5786張。

外資今日賣超前十大個股、張數，分別為力積電5萬9022張、華新（1605）3萬7011張、台化（1326）1萬8031張、台企銀（2834）1萬5630張、華邦電（2344）1萬5613張、南茂（8150）1萬3308張、中鋼（2002）1萬3107張、誠美材（4960）1萬1906張、聯電（2303）1萬1332張、南亞（1303）1萬1042張。

