星宇航空運送馬來貘　與萬泰物流、動物園三方通力完成關鍵任務

▲星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「莉姆路」擁有舒適如家的飛行體驗。（圖／星宇提供）

記者張佩芬／台北報導

星宇航空今(8)日全力支援台北市立動物園動物保育計畫，以JX771航班護送台北市立動物園的雄性馬來貘「莉姆路」，這項特殊任務是由主攻活體動物運送的萬泰物流集團，與星宇航空、北市動物園三方透過嚴密的運送計畫，通力完成的關鍵任務。

航空公司的貨物承攬，都是透過攬貨業，這次承攬馬來貘運送的萬泰物流集團，英文名稱是Dolphin Logistics，即海豚物流集團，也是動物家族成員，公司主攻的業務包括活體運送，曾攬運過孟加拉虎、獼猴、烏龜等等，還做過馬的包機運務。

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「莉姆路」前往新加坡動物園進行族群交流任務，為了讓「莉姆路」順利適應跨國旅程，園方數月前即開始讓牠熟悉運輸箱籠環境，並於4月進入檢疫觀察期，為此次旅程做足準備；今日則由星宇航空負責載運這項關鍵任務，攬貨方萬泰物流今日凌晨也派多人到機場全程做掌控。

▲莉姆路」在出發前，就被裝入於符合IATA Live Animal Regulation(LAR)活體動物規範的運輸箱。（圖／星宇提供）

為確保「莉姆路」擁有舒適如家的飛行體驗，星宇航空也提前進行相關準備。「莉姆路」在出發至桃園機場前，即被安置於符合 IATA Live Animal Regulations(LAR)活體動物運輸規範的運輸箱籠中，航機停妥後，隨即透過裝卸平台車迅速完成裝載，以縮短牠於機坪停留的時間。

同時，星宇航空也事先調節貨艙溫度，以提供更舒適穩定的運輸環境。期待「莉姆路」能在新加坡找到屬於牠的姻緣，也歡迎喜愛牠的旅客搭乘星宇航空前往新加坡旅遊時，到動物園和「莉姆路」打聲招呼。

去年年底剛舉行30周年慶的萬泰物流集團，是大型海空運承攬業，預計今年7月股票上興櫃。該公司服務的內容超多元，整體解決方案包括貨運諮詢、供應鏈解決方案、倉儲、配送加工、展覽、散貨運輸和跨境電子商務，承運過衛星、烏龜、疫苗與黃色小鴨等等，還代理國外逾三千家物流企業，縱向是供應鏈，橫向是多元化模式，今年成立專責部門，開始搶攻危險品運輸市場。