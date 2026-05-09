006208分割案通路成絆腳石　富邦投信：仍在規劃評估中

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股頻創新高來到4萬2千點，追蹤指數、市值型被動式ETF受到投資人追捧，規模不斷增長，元大台灣50（0050）透過分割，迎來新一波受益人高峰，富邦台50（006208）先前宣布不排除跟進行分割，近期傳出進度卡關原因，在於受益人資料掌握於競爭同業券商手中，提高受益人大會召開、表決過關門檻，分割案未能有突破性進展，對此，富邦投信回應，006208分割案仍在規劃評估中。

0050在去（2025）年4月24日召開受益人大會，電子投票以94%贊成率通過分割決議案，並在同年6月18日完成「1拆4」分割，單位淨值由分割前200元左右降至47.32元，分割後交易門檻下降，每張交易門檻不到5萬元，受益人數從分割前110萬人，成長到近期277萬人，成為台股受益人數最多ETF。

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面對0050分割吸客，006208並未坐以待斃，去年6月間宣布調降經理費、保管費級距，經理費級距為0.05%至0.15%，保管費級距為0.025%至0.03%；同時，獲准增列「基金分割、反分割」條文。

006208宣布調降經理費、保管費迎戰，並未如市場預期採取分割動作，傳出卡關原因，在於ETF分割的受益人會議過兩大關：首先受益權單位總數二分之一以上出席，且出席表決權二分之一以上同意，截至今年5月第一周資料，006208受益人數達67.9萬人，光寄發受益人開會通知、召開大會、委託通路作業成本要數千萬之譜，加上受益人分散度極高，且相關資料掌握在龍頭券商，也就是競爭對手集團元大證手上，這也讓006208受益人會議召開、分割議案表決成功率更加詭譎難測，基於不打沒把握的戰，006208分割案一事呈現停擺狀態。

對於006208分割案未能更進一消息，富邦投信低調回應：「仍在規劃評估中」，並未有更詳細進度說明。

