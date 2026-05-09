聯發科股價3400元打臉市場的「舊標準」　華通、穩懋股權變化看出真實動向

▲聯發科。（圖／資料照）

文／玩股華安

證交所以成交值定義大戶（季成交5億元以上）。隨AI浪潮帶動股價，傳統「張數」判斷已失準；高價股應將張數換算市值，並找出與股價走勢連動最敏銳的「活躍籌碼帶」，才能掌握真實籌碼流向。

大戶、中實戶、散戶到底怎麼分？證交所早就有官方答案

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很多人在談籌碼分析時，會習慣用「持股張數」去區分大戶、中實戶、散戶，比如 400～1,000 張以上是大戶、50-400 張是中實戶，50 張以下是散戶。

也可以用台灣證交所每季公布的「季成交值」分類：

大戶：季成交值 5 億元以上，換算月成交值約 1.67 億元以上。

中實戶：季成交值 1 億到 5 億元，換算月成交值約 3,333 萬到 1.67 億。

散戶：季成交值 1 億元以下，月成交值 3,333 萬以下。

以證交所 2026 年第 1 季的數據為例，大戶人數 6,543 人、中實戶約 58,574人、散戶超過 690萬人，散戶占全體交易自然人 99%。

但這幾年，大戶與中實戶人數正在膨脹

很多人沒意識到的是，這套官方分類雖然定義不變，但這幾年「達到大戶與中實戶門檻」的人數正在持續變多。為什麼？因為 AI 帶來的不只是股價，是整體財富結構的升級。

根據主計總處 2026 年 4 月底發布的數據，台灣 2026 年第 1 季經濟成長率衝上 13.69%，是近 39 年來單季最高；2025 年人均 GDP 已達 39,492 美元，正式超越日本與南韓，今年全年有望突破 4 萬美元大關。動能來源很單純：AI 浪潮、高效能運算、雲端基礎建設需求全面點火台灣半導體與高階製造出口。

這對股市的意義是什麼？台灣家庭財富已經衝上 183 兆元，其中有價證券資產大增超過兩成。簡單說，有錢人變得更有錢，而他們的錢有越來越多比例放在股市。原本的中實戶靠著 AI 權值股的噴發，部位市值翻倍成為大戶；如今台股已將近 50 檔「千金股」，多檔 AI標的相關類股，在三年內狂漲三、四倍以上。在這種極端的股價位階下，如果你還用傳統的「張數」來判斷散戶比例，得出的結論將與現實嚴重脫節。

這就是為什麼在眾多 AI 概念股中，我們常看到一個奇特現象：大戶持股比例在高位盤旋，總股東人數卻同步暴增。 仔細拆解數據會發現，增加的人數幾乎全數集中在「1 股至 5 張」的極小規模持股。這正是社會 K 型分化在資本市場的縮影，有錢人憑藉原始資本享受資產膨脹的紅利，而資產相對有限的散戶，即便面對千元股價，也寧願以「零股」的方式勉強參與這場翻身機會。

為了讓大家真正體會「股權分散圖在 AI 時代必須升級」，我用聯發科（2454）、穩懋（3105）、華通（2313）三個風格完全不同的案例來示範，三種股票對應三種完全不同的籌碼讀法。

案例一：聯發科（2454）200 張就是大戶的時代真的來了

聯發科從 4 月 17 日的 1,925 元，在短短一週後的 4 月 24 日衝上 2,435 元，單週漲幅高達 26.5%。對於這種大型權值股而言，根本不會有人想到它能在這麼短時間內噴出這種波段。

更關鍵的是籌碼變化：大戶人數從 492 人到 492 人，完全都沒變。但同期間大戶持股比例從 76.45% 上升到 77.13%、大戶持有張數從 1,226,125 張增加到 1,237,164 張，大戶不僅沒出貨，反而越買越多。

這時候請冷靜算一下，在 4/24 的時候，聯發科收盤價為 2,435 元，光是持有 200 張的部位市值就已經 4.87 億元，已經接近證交所大戶門檻（季成交值 5 億）。如今股價已經來到 3,400 元以上，不靠融資要持有聯發科 200 張，就需要準備 6.8 億的現金。換句話說，過去常講的「400 張以上才算大戶」，在聯發科這種股票上早就是過時標準，現在光是持有 200 張，財力等級已經是不折不扣的大戶。本來 400 張才能稱大戶，短短一個月，200 張就足夠了。

反觀散戶（持股小於 1 張的零股族群）的變化卻是完全另一番景象：人數從 299,272 人銳減到 285,057 人，整整少掉 14,215 人；總股東人數也從 302,232 人掉到 288,014 人，減少 14,218 人，離場的幾乎全是零股股東。也就表示真正的大戶（492 人）信心滿滿、還繼續加碼，反而是零股散戶在 4/20~4/24 這一週的大漲後選擇獲利了結。回頭看也就不奇怪了，聯發科後續還能從 2,435 元一路漲到 3,400 元以上，因為手上有貨的人，從頭到尾就沒打算賣。

案例二：穩懋（3105） 大戶慢慢出、散戶大量接的標準換手結構

穩懋同一個區間，4 月 17 日股價 539 元，4 月 24 日 547 元，漲幅相對溫和。但籌碼結構卻是另一個故事：

如果將股權區間改為「5~10張」～「1000張以上」持股人數從 4,272 人小幅減少到 4,230 人、持股比例從 85.08% 降到 82.97%，這邊出現了賣股訊號。但同時間，股權區間在 「小於1張」～「1~5張」人數從 83,012 人暴增到 102,522 人，整整多了 1.95 萬人，總股東人數也從 87,284 人衝到 106,752 人，散戶持股比例從 14.92% 上升到 17.03%。

為什麼選定這個區間也可以發現「高檔出貨」的換手結構？因為市場參與度變高了，高價股也變多了。在 AI 行情把資金大量推進台股的當下，傳統的大戶持股、散戶持股的看法，或許已經不那麼夠用。股權分散圖其實還能有更多種讀法，重點是要找對適合每一檔股票的觀察區間，這也正是接下來華通股權分散圖中能發現的事情。

案例三：華通（2313） 切點要選對，才能找出真正影響股價的籌碼帶

華通從 2024 年中的 50 元一路衝到目前 249.5 元，三年內漲了快 5 倍。

過去大家都會直覺地用「持股 1,000 張以上的大戶」來判斷這檔股票穩不穩定。但如果我們換一個角度思考，對華通這種非千金的中價位股票而言，能持有 1,000 張以上、累積部位市值超過 2.5 億元的，往往是法人或長期投資人，他們是抱緊不動的「定海神針」。真正會頻繁變動部位、實際影響每日 K 線走勢的，反而是落在 100～1,000 張之間的「活躍籌碼帶」。

當你把這個區間的持股變化拉出來跟華通的 K 線對照，會發現它們的相似度遠高於傳統的「大戶持股比例」。換言之，不一定要用「多少張以上全部含括」這種一刀切的方式，更聰明的做法是去找出「走勢最像 K 線」的那個持股區間，把它當作該檔股票真正的領先指標。

這個概念帶出一個更重要的結論：每一檔股票，都有專屬的「籌碼領先指標區間」。如果千張大戶本來就長期穩定不動，他們的進出對短中期股價的參考意義其實不大——華通就是典型的例子。回頭看華通的千張大戶持股，早在 2024/12/06 那一週就已經落底翻揚，股價也跟著反彈了一波；但好景不長，很快就撞上 2025 年 4 月的對等關稅利空再度破底。這代表千張大戶的訊號太提前、太鈍，反而是 100～800 張這個進出更頻繁的區間，更貼近市場真實的敏感度。

如果你覺得華通只是剛好撞上對等關稅才出現這種情況，那再來看看穩懋（3105）在相同期間的籌碼分布，你會發現，我所說的這個可能性，是真的存在的。

AI 時代的股權分散圖，價值不降反升，但讀法必須升級

從聯發科、穩懋、華通三檔案例，再加上這一輪千金股的歷史轉變，可以歸納出三個關鍵的讀圖原則。

第一，先看股價的絕對水準，把張數換算回市值。同樣 200 張的部位，在 30 元的傳產股上是 600 萬，在 2,435 元的聯發科上卻是 4.87 億；同樣的張數區間，在不同股票上代表的財力等級完全不同。這也呼應了千金股的歷史轉變——過去大立光最高峰時日成交量只有兩三百張，因為一般人根本買不起一張；但這一輪 AI 行情下，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台燿（6274）即使突破千金，成交量依舊可達萬張以上，代表能玩得起千金股的人變多了，「張數」這個單位的意義也徹底改變。

第二，找出與 K 線走勢最相似的持股區間，那才是這檔股票真正的領先指標。最頂端的超級大戶往往是長期持有的定海神針，變動很慢；真正影響股價短中期走勢的，是中間的活躍籌碼帶。對華通是 100～1,000 張、對其他股票可能是別的區間，必須個別檢視。傳統那套「持股 1,000 張以上的就是大戶」的一刀切標準，在 AI 行情下已經不夠用。

第三，追蹤總股東人數與零股族群的變化。當零股散戶大量湧入時，往往是末段散戶 FOMO 進場的訊號；反過來說，當零股散戶大量退出（像聯發科案例），常常代表他們被高股價嚇走，但籌碼正在被強手悄悄收乾——這時候股價往往還有續攻的能量。

回頭看這一輪 AI 行情，千金股的買盤不再是少數法人的長線收藏，而是大量大戶、中實戶、當沖客的接力進出，當沖比例高、換手沒有停過、籌碼一直在流動，這是過去千金股看不到的全新場景。台灣經濟越來越好、股票價格越來越高，未來會越來越需要用股權分散圖去觀察各股的籌碼分布與價格變化的對應關係。這張圖的價值不會降低，反而會更重要，但讀法必須升級。

