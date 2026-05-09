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韓媒羡慕「台伺服器廠稱霸AI訂單」　點名3廠商業績亮眼

▲緯穎。（圖／記者楊絡懸攝）

▲隨著大型科技公司人工智慧（AI）伺服器訂單的成長，韓媒稱緯穎業績表現亮眼。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據韓媒《Maeil Business 》 報導，隨著大型科技公司人工智慧（AI）伺服器訂單的成長，AI資料中心伺服器已成為台灣出口的關鍵驅動力，過去韓國也有大型伺服器廠，但與台廠的競爭中落後而退出，呼籲應扶持自家伺服器製造商的發展。

報導中更點名台廠緯穎（6669）因此去年（2025年）一整年銷售額成長了2.6倍，另外也為NVIDIA（輝達）與美國科技巨頭供應AI伺服器的鴻海（2317）、廣達（2382）等台灣企業，去年與今年（2026年）第一季表現同樣強勁。

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報導稱，根據台灣財政部發布的數據顯示，截至今年3月，對美出口占台灣出口總額的35.6%。其中，AI伺服器被認為是最大的出口商品；這是因為台積電（2330）生產的AI半導體晶片由台灣的伺服器設計製造企業（ODM）組裝成伺服器，然後出口到美國。

尤其值得一提的是，由於美國大型科技公司對中國製造的人工智慧伺服器感到擔憂，台灣生產的伺服器正迎來蓬勃發展。

韓國伺服器產業的一位消息人士表示：「台灣ODM公司透過與NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳的關係，在獲取圖形處理器（GPU）方面具有優勢。」他還補充說，AI伺服器出口是台灣經濟繁榮的幕後推手。

台灣領先的伺服器ODM公司之一的緯穎去年（2025年）的銷售額為9506億新台幣（約44兆韓元），比2024年成長了163%。營業利潤也達到了511億新台幣（約2.4兆韓元），即使在通常營業利潤率較低的ODM公司中，其利潤率也相對較高。

截至4月30日，緯穎的股價在過去一個月上漲了45%，過去一年上漲了141%。其市值達到9561億新台幣，約合44.7兆韓元，與韓國主要股票市場市值排名第20的公司大致相當。

除了緯穎之外，鴻海（2317）和廣達電腦（2382）去年和今年第一季也取得了強勁的業績。台灣圍繞著其伺服器企業建構了一個龐大的零件生態系統。伺服器製造曾被視為低附加價值業務，但隨著AI基礎設施的蓬勃發展，需求激增，推動了整個電子產業最快的成長。

報導稱，這是因為大多數韓國國內資料中心都使用來自美國的戴爾和HPE伺服器，或是來自台灣和中國的ODM產品。純粹的國產伺服器僅在軍工供應合約等高度專業化的市場中使用。韓國伺服器公司不僅出口困難，甚至連參與國內大型資料中心專案都舉步維艱。

儘管韓國的IT產業規模龐大，但人們常常認為它沒有一家大型的本土伺服器公司。在美國，像戴爾和HPE這樣的公司將生產外包給海外的ODM廠商。但隨著伺服器製造最近在美國成為熱門話題，台灣的伺服器公司正競相在美國建立生產基地。

隨著人工智慧基礎設施投資在全球電子產業的重要性日益凸顯，成長重點正轉向人工智慧伺服器。分析師指出，韓國受益較少，原因在於缺乏大型本土伺服器企業。

一位伺服器產業人士表示：「韓國曾經擁有三星電子和TriGem（TG Sambo）等大型企業生產國產伺服器，但在與台灣企業的競爭中落後後，它們退出了大部分市場。」該人士補充道：「韓國也需要認識到伺服器是人工智慧生態系統的重要組成部分，並像其他國家一樣，大力扶持這一產業。」


 

關鍵字： 台灣AI伺服器緯穎韓媒報導出口成長

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