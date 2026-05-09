記憶體荒蔓延！　外媒曝「 科技巨頭願替SK海力士蓋廠買設備」

▲SK Hynix海力士。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《路透》獨家報導，知情人士透露，因人工智慧（AI）需求，全球大型科技公司競相爭奪記憶體晶片，正積極拉攏SK海力士，表達希望SK海力士新設生產線且願意直接出資協助其購買高端半導體設備，這些前所未有的舉動，凸顯了全球記憶體晶片產業面臨的嚴峻情況。

隨著人工智慧（ AI）的蓬勃發展，晶片製造商正努力滿足激增的需求，而記憶體晶片在全球範圍內卻嚴重短缺，儲存晶片是AI資料中心、智慧型手機、個人電腦等領域不可或缺的關鍵零件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有知情人士透露，該公司的客戶已向SK海力士提出了一系列方案，包括投資建造專用記憶體生產線。

另一項提議涉及為SK海力士購買設備，例如艾司摩爾（ASML） 的設備提供融資。三位知情人士表示，極紫外（EUV）光刻機用於在矽晶圓上印刷電路，價值數億美元。

報導稱，目前 SK 海力士可用產能「幾乎為零」，產能吃緊到甚至連一小部分容量都無法分配給特定客戶。

但據兩位知情人士透露，SK海力士對接受客戶的財務承諾持謹慎態度，因為此類交易可能會使其受制於特定買家，並要求其以更低的價格供應晶片，以換取「更長期、更穩定的收入保證」。

SK海力士拒絕透露與客戶簽訂合約的具體條款，但表示「我們正在全面審查各種方法和結構替代方案，這些方案和方案與傳統的長期協議有所不同」。

SK海力士和三星上個月表示，目前的記憶體晶片供應短缺狀況將會持續，因為晶片製造商需要時間來建立產能，以滿足人工智慧需求的「結構性成長」。

Sk海力士當時表示：「由於目前的供應限制，我們無法滿足所有客戶的要求。」該公司還補充說，客戶要求簽訂長期合約以確保銷售的呼聲正在急劇上升。

一位曾聽取晶片製造商簡報的消息人士稱，晶片製造商與客戶之間長期協議中討論過的一種結構涉及價格區間機制，該機制將設定年度定價的最低價和最高價，並有效地消除季度或季節性價格談判。

另一個討論過的方案是預付款，要求客戶預付 30% 到 40% 的現金。

但另一消息人士稱，晶片供應商在分配稀缺產能方面非常謹慎，以避免受到監管審查或被認為偏袒特定客戶。