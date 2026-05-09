報酬率猛醒「勝過0050」　他曝1檔ETF太狂：成分股都有表現空間

▲陳重銘指出，ETF的精神在於「分散性」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「不敗教主」陳重銘發文大讚00927（群益半導體收益）的亮眼表現，指出其最近半年的報酬率高達78.05%，不僅勝過0050的55.77%，更是輾壓0056的27.78%。他也分析00927的優勢，並說ETF可以無腦投資，但是要有腦的挑出好的ETF。

陳重銘在臉書粉專發文表示，觀察00927的主要成分股，第一大成分股為聯發科，其次依序為台積電、聯電及日月光，這幾檔最近的表現都不錯。他認為，正是因為00927的權重分配較為均衡，所以成分股都有表現的空間。

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分析00927表現亮眼原因

相較之下，陳重銘點出0050報酬率落後的原因，主要在於它將超過六成的權重給了台積電，導致其他成分股就算大漲也貢獻有限。他提醒，台積電雖是最賺錢的公司，報酬率卻未必是最好的，「0050過度集中在台積電，就會被台積電拖累，是報酬率落後很多ETF的主要原因」。

陳重銘表示，00927強調「半導體+精準高息，目標是『息利雙收』」，最近一次配息0.94元，單次配息率達3.38%，可知配息能力不錯。他分析，「最近半年00927報酬率猛醒，主要原因還是成份股配置得當，靠著『護國群山』收獲資本利得跟股息」。

他曝ETF「分散」真理

最後陳重銘指出，ETF的精神在於「分散性」，這樣才能打團體戰，讓每一檔都成為主角，有表現的空間，「如果是過度集中在台積電，那麼乾脆只買台積電就好，你還不用繳經理費跟管理費給台積電。」最後他強調，ETF可以無腦投資，但是要有腦的挑出好的ETF。