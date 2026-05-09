AI投資風向變！華爾街資金改搶硬體4大廠　Intel今年飆200%

▲美股領頭羊換人當。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

自 2022 年底 ChatGPT 發布以及生成式人工智慧（AI）熱潮興起以來，一直由NVIDIA（輝達）主導了這場基礎設施建置，雖然輝達坐擁全球市值最高寶座，且今年營收可望交出成長 70% 的佳績，但華爾街資金已經開始轉向，湧入那些在AI發展初期幾乎不被人注意的企業。

根據《CNBC》報導，本周的情況最鮮明地印證了瑞穗證券分析師Jordan Klein所說的「人工智慧領域可能發生的權力更迭」。晶片製造商超微（AMD）、英特爾（Intel）單周大約25%，記憶體大廠美光漲幅超過37%，光纖電纜製造商康寧上漲約18%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導稱，上述4家公司的市值今年都翻了一番以上，其中英特爾領漲，漲幅超過200%。同時，輝達的市值僅略高於那斯達克指數2026年的預期，今年以來上漲了15%，這還得益於本周8%的漲幅。

透過將財富分散到更多硬體公司，投資者顯然押注AI牛市將持續很長時間，並且資料中心在未來幾年內將需要更多種類的先進組件。由於全球記憶體短缺推高了價格，記憶體成為近期的最大熱點，也使得美光這家47年前在半導體市場默默無聞的公司，一躍成為過去12個月中最熱門的交易之一。

美光本周市值首度突破8000億美元大關，過去一年股價累計上漲超過750%。執行長Sanjay Mehrotra今年3月接受《CNBC》採訪時表示，由於供應問題，主要客戶只能獲得「50%到三分之二的需求量」。

瑞穗證券的Klein在本周初給客戶的一份報告中指出，「當市場迅速進入原材料短缺狀態，價格飆升，而成本卻僅小幅上漲時，就會出現這種情況。當新增產能無法及時滿足市場需求時，超配歷史記憶上漲行情就能賺大錢。就這麼簡單。」

除了記憶體之外，對中央處理器（CPU）的需求也永無止境，隨著從聊天機器人轉向人工智慧代理，CPU再次成為焦點。美國銀行估計，資料中心CPU市場規模可能從2025年的270億美元成長到2030年的600億美元，成長超過一倍。

AMD本周公布的季度業績凸顯了這一新興趨勢，其獲利、營收和業績指引均遠超預期，這主要得益於資料中心業務的強勁成長。

Goldman Sachs （高盛）and Bernstein（伯恩斯坦）將AMD評級上調至「買入」，理由是CPU需求強勁。摩根大通的分析師表示，該報告「清楚展現了伺服器CPU和資料中心加速器成長軌跡正在發生的結構性轉折」。

英特爾多年來在 CPU 市場一直領先於 AMD，但在AI領域錯失了許多重大變革，如今，在去年美國政府的一筆巨額投資的推動下，英特爾正處於復興之中。

英特爾股價在4月創下歷史最佳單月表現，漲幅超過一倍，並在5月初繼續保持強勁走勢，上漲了33%；本周二，《彭博》報導蘋果正與英特爾和三星洽談，為其美國設備生產主處理器，受此消息提振，英特爾股價飆升13%。《華爾街日報》本周五報導稱，英特爾和蘋果公司已達成協議，英特爾將為蘋果設備生產部分處理器，消息傳出後，英特爾股價再次上漲14%。

英特爾和蘋果公司的代表均拒絕置評。

在新AI技術堆疊的其他方面，一些公司正直接從與輝達的合作中受益。本周慶祝成立175周年的玻璃製造商康寧公司周三與輝達簽署了一項巨額協議，其中包括為這家晶片巨頭在美國新建三家完全致力於光學技術的新工廠。

這項交易賦予輝達向康寧投資至多32億美元的權利，很可能是輝達在建造機架級系統時，從銅纜轉向光纖電纜的重要一步。

康寧公司近期在華爾街的強勁表現，使其股價在2月創下歷史新高，最終超過了2000年網路泡沫時期創下的最高紀錄。此後幾個月，其股價持續飆升。