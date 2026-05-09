乖乖攜手韓國知名廠商推海苔餅乾　韓籍啦啦隊站台一日店長

▲乖乖攜手韓國知名廠商推海苔餅乾，由韓籍啦啦隊站台一日店長。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣國民零食大廠「乖乖」再度掀起韓流旋風，攜手韓國知名廠商推出人氣經典零食「海苔餅乾」，並於今（9）日在家樂福內湖店舉辦盛大「一日店長」快閃活動。首日重磅邀請韓籍啦啦隊女神權喜原現身站台，吸引粉絲擠爆現場。

乖乖表示，這款強調韓國原裝進口、韓國製造的零食，以「芥末」與「麻油」兩款正宗風味搶攻台灣消費者的味蕾，除了第一站外，乖乖還預計將在 5/10、5/17，在南北家樂福快閃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

乖乖5月9日活動首站於家樂福內湖店熱鬧登場，由韓籍啦啦隊成員權喜原親自站台，一現身便吸引大批民眾圍觀拍照。現場不僅有試吃活動，還安排互動遊戲與拍照環節，讓粉絲能近距離感受韓流魅力。一位帶著孩子前來的劉先生開心表示：「小朋友一直很喜歡啦啦隊姐姐，看到消息就說要來，剛剛試吃餅乾後覺得很驚喜，鹹香也不覺得膩，會想買回家囤著吃！」更有幸運粉絲獲得女神遞上的芥末風味餅乾，直呼：「超開心接到女神給的餅乾，感覺特別好吃，一輩都不會忘。」，現場人潮絡繹不絕，不少民眾在試吃後立即掃貨，一邊拿乖乖海苔餅乾一邊分享：「這個真的有韓國便利商店零食的味道，跟在韓國買到的很像，在台灣就能吃到很方便！」

乖乖此次推出的兩款海苔餅乾，強調「正宗韓國風味」，從口味到口感都呼應著乖乖的經典零食文化。「芥末風味」選用優質海苔搭配濃郁芥末香氣，入口先是酥脆爽口，隨後芥末的微嗆刺激緩緩散開，帶出層次豐富的鹹香風味；而「麻油風味」則融合韓國經典芝麻油香氣，餅乾酥脆中帶有溫潤濃厚的堅果香。

除了5月9日內湖店首發場外，活動將持續擴大規模。5月10日將由另一位韓籍啦啦隊金娜妍接力登場於家樂福新店店，緊接著5月17日安芝儇於台南安平店壓軸亮相，讓南北粉絲都能親身感受韓流應援與國民零食結合的魅力。每一站皆規劃互動橋段與限量活動，預期將吸引大量粉絲到場參與，並為家樂福門市帶來可觀人潮。

