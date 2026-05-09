受黃志芳吸引　大阪府松原市長帶隊觀摩101垂直馬拉松且有人參賽

▲松原市貴賓一同前來參觀台北101垂直馬拉松，並贈送松原市吉祥物Mackie。左2起松原市觀光協會代表理事松本光代、外貿協會董事長黃志芳、松原市市長澤井宏文。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳已經連續四年率隊參加「台北101公益垂直馬拉松」，用雙腳挑戰全台最高樓，今(9)日參與盛會，除了以24分01秒創個人最佳紀錄，比去年的30分13秒快許多，還吸引日本大阪府松原市長帶隊來台觀摩，並有市府主管加入貿協隊伍參賽。

貿協去年辦理大阪世博TECH WORLD館期間分享參與台北101垂直馬拉松的經歷，大阪府松原市市長澤井宏文深感興趣，今年便偕同松原市觀光協會代表理事松本光代等人前來參觀，松原市政府市長室室長橋本明，以及企劃政策課課長井內岳郎更加入貿協隊伍參賽。

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兩位日本友人通過終點時雖然滿頭大汗，臉上卻掛著笑容。井內岳郎表示，一路跟隨黃志芳董事長的腳步，覺得董事長爬得好快；橋本明則表示，從來沒有參加過任何馬拉松，第一次就在台灣體驗賽事，真是太棒了！

▲左上圖黃志芳以24分01秒通過台北101垂直馬拉松終點；右上圖黃志芳(中)與參與貿協參賽隊伍的企劃政策課課長井內岳郎(左)、松原市政府市長室室長橋本明(右)合影；下圖貿協隊伍順利完賽後合影。(圖／貿協提供)

黃志芳表示，此次日本友人跨海來台參與活動，不僅延續雙方在大阪世博期間建立的深厚情誼，也讓體育交流成為台日互動的另一種語言。挑戰台北101垂直馬拉松所代表的「追求卓越、勇於挑戰」精神，也與貿協協助台灣企業拓展全球市場的信念不謀而合；唯有具備強健體魄與堅定意志，才能在國際經貿舞台上站穩，並再創高峰。

去年創下貿協隊伍最佳成績的李先生，今年維持17分鐘的超佳成績，表示明年還要繼續突破自我；去年因腳傷無法參與賽事的江小姐則分享，雖然平時都有在國貿大樓練習，在通過起跑線時想到要挑戰88樓仍覺得遙不可及，沒想到轉眼間就抵達終點。今年被同事「推坑」、首次參賽的吳小姐表示，爬的時候非常後悔，但是抵達終點的時候真的覺得自己真的很棒！

▲貿協隊伍順利完賽後合影。(圖／貿協提供)

運動早已融入貿協同仁的日常生活。從健身房訓練、多元運動社團，到每年的新春健行、家庭日及結合永續理念的ESG活動，貿協長期鼓勵同仁培養健康生活與團隊合作精神，透過不同形式的交流凝聚向心力。

從推動國際展覽、協助企業拓銷，到投入公益與多樣化活動，貿協展現的不只是台灣產業的活力，也是在面對國際挑戰時持續向前、勇於突破的台灣精神。