母親節快樂　12星座媽媽專屬理財攻略大公開

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▲凱基銀行結合星座特質打造媽媽專屬理財攻略。（圖／凱基銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今（10）日是一年一度母親節，現代媽媽多半身兼數職，在照顧家庭之餘，如何規劃理財、穩健累積財富，為未來生活與退休提前布局成為重要課題，凱基銀行為協助不同性格的媽媽們找出最適合自己的理財步調，依據十二星座火、風、土、水四大類型星座特質，結合大數據理財行為觀察，整理「母親節理財攻略」，提供不同投資理財建議。

首先，針對行動力強、勇於嘗試新事物的火象星座媽媽，適合趨勢成長股，如AI、ESG等發展快速、話題十足的標的，但須留意風險控管與停損機制，並可將資產分成「家用核心」和「冒險衛星」兩個帳戶，讓家庭開銷不被投資波動影響，同時也能安心追求自己的理財目標。

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風象星座的媽媽重視理性分析與平衡配置，凱基銀行建議採取股市與債券多重配置，可先從股票與債券市場挑選4到5檔適合自己的投資標的進行操作，避免資產過度分散，並在每季或半年定期檢視後，依市場變化靈活調整策略，讓財務規劃既穩妥又自在。

凱基銀行指出土象星座的媽媽偏好穩定與紀律，在理財上建議選擇防禦型、債券型或儲蓄險這類穩健的投資，用時間逐步累積財富。另外，也要不定時檢查一下投資組合變化，可拿一小部分資金去嘗試具趨勢性、期望報酬高一點的標的，讓資產穩中求進，生活更有保障。

對於重視安全感及保障的水象星座媽媽，進行理財規劃時，除了挑選平衡型、債券型等波動較低的產品，也可運用定期定額的自動化投資方式，避免受到市場消息及情緒而影響投資決策。另外，可設定明確的財務目標，如子女教育、家庭旅遊或醫療備用，分階段慢慢完成，以降低理財壓力。

凱基銀行指出，媽媽們在投資理財前，可先預留約三至六個月生活開銷作為緊急備用金，放在銀行高利活存數位帳戶保值。同時，可透過保單健檢，掌握家庭成員醫療、意外險缺口，打造風險防護保障網，避免突發開銷打亂理財計畫。最後可將50～60%收入作為家用與固定支出，20～30%收入作為儲蓄投資，剩下的10～20%收入則可因應彈性消費之用，透過家庭收入分配原則，為長期理財奠定穩定基礎。