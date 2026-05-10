與社福超人找回再起的力量　萬海慈善「讓愛閃耀」捐贈儀式暨座談會

▲「讓愛閃耀」捐贈儀式暨社福增能培力座談會，與社福超人找回再起的力量。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

5月9日母親節前夕，萬海慈善在政大公企中心國際會議廳舉辦2025「讓愛閃耀」捐贈儀式暨社福增能培力座談會，邀集全台多家中小型社福單位、志工夥伴及關心公益的民眾齊聚一堂，在溫暖的交流中分享服務經驗，一同感受生命帶來的力量。

莊斐斐執行長致詞：「今天參與活動有三種超人：第一種是站在第一線的社福工作者，他們接住每一位需要被幫助的人；第二種是曾受幫助，卻努力跨越困境的人；第三種是像曲全立導演，用影像、用故事，讓更多人在黑暗中看見希望的人。期盼中小型社福單位，從今日的兩場演講中收穫滿滿！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬海慈善推動「讓愛閃耀」專案長達10年，關注中小型社福單位在第一線的服務需求，期盼透過資源支持與培力，成為社福夥伴穩定前行的後盾。今年除了捐贈儀式，更特別規劃社福增能培力座談會，邀請《台灣超人》、《超人再起》紀錄片曲全立導演，把每天做的事，說成讓人願意理解與支持的故事。

▲藉由《超人再起》主角阮錦源、周軒瑋、周媽媽及導演曲全立的分享，鼓勵身處黑暗中的人依然能發光。（圖／萬海提供）

曲全立導演鼓勵在場的社福工作者：「您們每一位都有服務利他以及關懷他人的信念，做對的事情比把事情做對更重要，只要找到初心，許多困難就會迎刃而解。打開眼睛用心觀察日常服務的每一刻，並用手機紀錄下來，就能感動他人。」讓每一位投入助人工作的社福夥伴，在交流中獲得鼓舞。

師範大學特教系胡心慈教授則分享「助人者的自我照護、情緒界線與替代性創傷預防」。她說：「人的價值並非來自頭銜身分、財富多寡。英文的人Humanbeing，指的是每個人都是獨一無二的，我們無法承擔別人的人生，因此助人工作者在照顧他人之前，不應帶著慈悲的優越感，而應該平等看待彼此的相遇。」

下午的聯席座談中，特別邀請曲全立導演與《超人再起》片中主角：獨腳鐵人阮錦源、視障者周軒瑋及周媽媽現身分享，以真摯動人的生命故事，帶領現場聽眾重新看見「陪伴」的力量。周媽媽說：「我覺得軒瑋和一般的孩子沒有什麼不一樣，陪伴他成長過程中，是他讓我體會到什麼叫堅持。」

阮錦源教練分享：「在車禍截肢後的隔天，我立刻轉換沮喪的心情。大家面對困境時不要悲觀，要有永不放棄的心態。」與談內容深深觸動聽眾，氣氛溫馨感人。周軒瑋也在現場擁抱母親並獻上花束，表達對母親不離不棄的感謝。活動最後邀請三間獲得「讓愛閃耀」補助的中小型社福單位，分享第一線服務的甘苦。

萬海慈善指出，社福工作是一段照亮彼此生命的過程，往往需要長時間的投入與堅持，大家的支持就能成為他人繼續前行的力量。期盼中小型社福單位穩健成長，讓愛與希望繁星點點，照亮社會每個角落。