鴻海與輝達合作！　東元等4檔台廠「機器人」輪動題材卡位

▲輝達。（圖／路透）

文／玩股華安

機器人焦點轉向感知避障，感測元件需求爆發。原相表現穩健；矽創憑工控及子公司IMU技術，成為市場低估的隱形受惠者。

人形機器人概念股開始輪動，盟立（2464）、和大（1536）負責機器人的關節，東元（1504）負責機器人的各關節的馬達，那麼CMOS影像感測器就是它的「皮膚」與「神經系統」。隨著 Tesla Optimus Gen 3 量產進入倒數，市場焦點已從單純的「機械動作」延伸到「感知環境與精準避障」。

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與此同時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度點火，預言具備「推理能力」的機器人將在 1 至 3 年內逐步成為主流。市場普遍看好鴻海（2317）集團與輝達在機器人領域的緊密合作，也帶動廣宇（2328）大漲噴出，這也意味著機器人若要具備推理與判斷力，全身上下對感測元件的需求將迎來爆發性的成長。

感測元件需求爆發：人形機器人安全與精準的關鍵

為什麼感測元件如此重要？因為機器人不是在實驗室裡動作，而是要進入真實環境，一台人形機器人的感測配置大致如下：

CMOS影像感測器（CIS）： 是最大宗。頭部上層至少 3 顆朝前、下層至少 3 顆俯視腳下，軀幹前後各 1 組，加上左右側向各 1 顆，單台合計約 8～12 顆，目標是實現 270～360 度無死角視場，讓機器人轉身、後退時都能自動感知周遭障礙物。

ToF（飛時測距）： 主要嵌在手部與軀幹側面，負責即時測距。攝影機告訴機器人「前面有東西」，ToF 告訴它「距我 43 公分」，兩者缺一，精細操作就無從談起。每台約 4～6 顆。

壓力感測器： 集中在手部指尖。Gen 3 手部 50 個致動器、22 自由度，指尖感測器收集到的微弱壓力訊號，經晶片瞬間運算後即時回饋握力修正，「拿起雞蛋不碎」靠的就是這個閉環，每隻手約 10～20 個感測點。

IMU（慣性測量元件） ：分布在頭部、軀幹、腳踝，約 3 顆，負責回傳地面傾斜度與加速度資訊。機器人行走時的每一步微調，都靠它維持動態平衡，沒有 IMU，倒了就倒了。

矽創（8016）：被低估的隱形受惠者

講到感測元件，市場第一個想到的往往是原相。但有一家公司對機器人的布局比想像中深，卻可能沒多少人討論過：矽創電子（8016）。

矽創是小尺寸顯示驅動 IC（DDI）的全球龍頭廠，在工控顯示器驅動 IC 領域全球市占超過 60%。但這只是它的一面。真正讓矽創與機器人掛上關係的，是三層結構：

第一層：工控 DDI 直接供機器人周邊設備生態 人形機器人的操控面板、狀態顯示器、技術參數螢幕，通常為 2～5 吋以內的工業等級小螢幕，這正是矽創的主戰場。機器人的普及，其實先拉動的是工廠整體的智慧化升級，而非只是機器人本身。工廠監控系統、調度節點、維修介面，都大量應用工控等級顯示器。

第二層：AIoT DDI 與機器人端側控制面板 矽創在 AIoT 深耕多年，其中一個對機器人應用很近的場景，是機器人維修、裝訓、元件更換等作業所需的人機互動控制器。這類控制面板小、低功耗、需要清晰顯示，是矽創 zerocap® 技術的核心應用場景之一。

第三層：子公司昇佳（6732）的 MEMS IMU 直指機器人動態平衡 這才是關鍵。矽創持股 46% 的子公司昇佳電子（6732），多年深耕光學感測、MEMS 加速度計，更於 2025 年下半年推出 IMU（慣性測量元件）。IMU 整合三軸陀螺儀、加速度計與壓力感測，是機器人維持動態平衡的核心元件。昇佳已在 2025 年宣布積極搶攻無人機 IMU 市場，機器人是下一個自然延伸的目標。

獲利表現分析：原相穩健、矽創回溫

原相（3227）：

感測技術的獲利模範生 2025 年全年合併營收 91.27 億元，EPS為12.38 元，和 2024 年 12.52 元等幾持平。在半導體小循環期，這延續強勁就已是橘子了。2026 年 Q1 前三月累計營收約 22.09 億元，年減約 5%，主因是季節性因素與工作天數少。原相在法說會中明確表示，機器人應用仍需時間落地，但已確定持續拓展工控與機器人領域。目前貢獻度低，一旦客戶正式進入放量，就是轉折點。這家公司的特點在於：低功耗、高毛利率（全年平均 60.6%）、配發率計畫拉高至 80%，是穩定型投資人的選擇之一。

矽創（8016）：

營收回溫，多路受惠尚未被完全定價 2025 年全年營收 190.02 億元，EPS 為 14.66 元。相比 2024 年全年 15.42 元微幅衰退，去年受到新品 TDDI 初期毛利率較低，加上台幣升值壓力，使毛利率出現下滑。但今年營收已轉向回溫。2026 年 Q1營收與2025年 Q4營收相比微幅成長，TDDI 新品市場滲透速度優於預期。矽創的機器人題材是被市場低估的這一塊。工控 DDI 直接供機器人周邊設備生態、子公司昇佳電子（6732） IMU 展望直指機器人動態平衡系統，加上營收已在回溫軌道上，是目前有基本面支撐且機器人題材被低估的標的。

輪動下一棒，感測族群將再度接棒！

機器人概念股的輪動邏輯很清楚，從關節、馬達、電池，市場每轉一輪，就往更深的供應鏈走一層。現在輪到的，是讓機器人「看得見、感覺得到、站得穩」的感測元件。Tesla Optimus 量產在即，人形機器人概念股，感測元件也將成為市場近期關注的族群之一。