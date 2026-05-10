現在買0050太晚？　財務教練曝更重要的事

圖文／鏡週刊

台股狂噴站上4萬點大關，老牌國民ETF元大台灣50（0050），官網公告規模暴衝至1.76兆元，吸粉超過277.23萬人，最大成分股台積電領軍衝鋒，帶動0050猛漲，MoneyDJ統計至5/7，今年以來報酬率51.04％。然而，存股族陷入懼高症，高檔還有肉嗎？繼續無腦存或是入袋為安？

「真正重要的不是進進出出、猜測高低點，而是長期留在市場。」面對許多人憂心「買在最高點」的糾結，財務教練洪哲茗提醒投資人不應該陷入「擇時交易」的陷阱，而是持續投入才有威力。

他以1985年至2024年的標普500指數長期數據分析，即使是每年都剛好「買在最高點」的投資人，只要持續投入、長期持有、股利再投入，年化報酬率仍可達9.62％；反之，就算每年都精準「買在最低點」的聰明投資人，年化報酬率也僅約10.89％，「猜測高低點進場，最終的差距不如外界想像巨大。」洪哲茗強調，只要願意長期留在市場，最終仍能享受穩健的報酬。

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再以0050來看，據元大官網統計，自2003年成立以來至去年12月底，含息報酬率達1,349％，換算年化報酬率為12.6％。若以保守估計8％年化報酬率計算，每月定期定額投入1萬元，長抱0050達20年，本金投入240萬元，總資產則已累積至568萬9,990元，獲利達328萬9,990元。

「投資不需要感到FOMO（恐慌錯過）而焦慮，也不必借錢槓桿來增加壓力，只要讓錢在需要的時間出現，『擇時進出』反而會切斷資產的成長曲線。」洪哲茗強調要建立穩定的投資紀律，因為影響資產增長的關鍵，往往不是進場時機，而是「是否願意長期持有」。



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