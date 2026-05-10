0050賺了別只放著　靠「停利不停工」加速放大

▲存股不是擺著不管，超馬芭樂用「停利不停工」策略，把獲利滾回本金，累積單位數。



圖文／鏡週刊

許多人「存股」買了便不管，靜待資產滾大，而投資達人超馬芭樂王仲麟卻以「進階版」存股術，用「停利不停工」策略讓入袋的銀彈，再滾到本金中，加速放大資產。他以0050（元大台灣50）為例，定期定額擺著不管或定期不定額慣性操作，後者能買到的單位數大幅增加，賺得更多。

「你不賣，錢就卡在裡面，看到低點想加碼，口袋卻沒錢。」對於資金有限的小資族，無法一直掏錢出來投資，超馬芭樂建議採取靈活操作的方式，適當的停利出場，再將獲利入袋的閒置資金滾入本金，提高扣款金額，能讓單位數增加，賺更快也賺更多。

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他認為，在多頭市場的後期，存股效率會遞減，假設每月扣款1萬元，存了3年資產滾到50萬元，「獲利20％就是10萬元，如果只是放著，這10萬元只是帳面數字，但如果適時停利、不停扣，把獲利的10萬元先落袋，再將這筆錢拆成12等份為每份8,333元，併入原本每月的定期定額中，扣款金額就變成1萬元+8,333元=18,333元。」

超馬芭樂解釋，資產滾大的強大武器，是「持有單位數」，在沒有增加額外本金的情況下，每次低檔加碼的資金變多了，能買到的「單位數」就會大幅增加。

以0050為例，同樣是從2019年12月起扣定期定額每月5,000元，一路存到2023年12月時，累積單位數為9,533.12個單位。

而採取「定期不定額且慣性操作」策略，則在2019年12月起扣每月5,000元，到2022年初獲利5成，選擇停利出場，獲利入袋的資金拆分後，滾入本金，每月定期定額會增加至12,700元，直到2023年12月份，累積買入的單位數達11,727.57，比單純定期定額還多。

至於獲利出場的訊號，超馬芭樂指出，當發現還原週KD出現「高檔死亡交叉」，且跌破關鍵低點時，就是應該獲利了結的訊號，他強調，按照紀律進出，才能在震盪中讓資產持續滾動。

▼定期不定額且慣性操作。（點圖可放大）





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