台股可望上攻4萬7　專家揭0050黃金買點

▲杜金龍認為，台股修正7％～11％時，就是加碼0050的甜蜜買點。



圖文／鏡週刊

台股猛衝4萬點，市場開始憂心買在最高點，但台股老先覺杜金龍認為，真正的投資高手，從來不是預測高點，而是懂得在修正時加碼，在主升段中靈活買回。他以去年至今的市場經驗歸納，只要見到7％～11％的修正臨界點，就是加碼0050（元大台灣50）的好時機。

「真正的大機會，通常都出現在市場害怕的時候。」杜金龍說，漲多修正是市場自然循環，但投資人不該害怕修正，而是要學會利用修正，抓到加碼的黃金買點。

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杜金龍觀察，去年全年台股回檔約7.56％，今年3月大回檔達11％幅度，而7％～11％這個區間是市場透露的買點訊號，「以目前4萬點來說，當下跌4,000點時，就是進場的黃金買點；至於定期定額者，平時紀律投資，若遇到大盤從高點回檔7％以上，可以考慮再加碼。」他強調，投資人不可能永遠買在最低，但是要抓住合理的進場節奏。

至於現在上車會是買在最高點嗎？杜金龍維持偏多看法，他以「波浪理論」預言，台股展現主升段氣勢，可望上攻47,000點。他說明，台股初升段期間，指數從12,629點上漲至24,416點，累計漲點11,787點，再以今年2/26高點35,579點為基準，加計漲點11,787點，而多頭趨勢延續、資金動能未歇的情況下，依此推估主升段行情的目標點位：35,579點+11,789點=47,000點。

而想要跟上台股多頭行情列車，最簡單的方式就是買進0050。



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