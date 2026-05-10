綜所稅申報起跑僅10天　線上退稅金額飆破228億

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綜所稅申報起跑進入第10天，財政部統計線上申報資料發現，至今（10）日凌晨3點為止申報件數高達213.86萬件，較去年同一時期高出8.8%，但較2024年同期略低3.66%；不過退稅金額已飆破228億元，若申報資料無誤，將在7月31日首批退稅行列中。

財稅資料中心統計，截至今日凌晨3點，綜所稅申報件數高達213萬8577件，其中退稅件數高達138萬7007件，退稅金額228億4692萬元；繳稅案件49萬8506件，含702件採所得基本稅額申報，繳稅金額也高達350億8329萬元；不補不退案件則有25萬3726件。

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依財政部退稅時程，今年綜所稅退稅共分3批辦理。第1批退稅預計於每年7月31日撥付，適用對象包括網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件；另若在5月10日前，以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認稅額試算退稅案件，也可列入首批退稅。

第2批退稅預計於每年10月31日撥付，適用於二維條碼或人工申報方式的退稅案件；非戶籍所在地稽徵機關受理、且在5月10日前以書面確認的稅額試算退稅案件，也列入第2批。若逾5月10日才以書面方式確認稅額試算退稅，同樣會安排在第2批退稅。

第3批退稅則預計於次年1月20日撥付，主要適用於逾申報期間才以二維條碼、人工申報或書面確認稅額試算的退稅案件；若申報或確認稅額試算屬繳稅或不繳不退案件，經稽徵機關核定後改為退稅，也會列入第3批退稅。

財政部提醒，民眾若希望儘早收到退稅款，應盡量採用網路申報，並確認帳戶資料、扶養親屬、所得及扣除額等內容是否正確；若申報資料有誤或需補件，可能影響退稅時程。申報期間至5月底止，建議納稅義務人提早完成申報，避免最後一週系統壅塞或資料確認不及。