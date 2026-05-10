台積電、三星、海力士狂飆　華爾街轉押亞洲！美散戶也搶進韓股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI 熱潮持續延燒，台積電、三星電子與 SK 海力士成為全球資金追逐焦點，也帶動台灣、南韓股市強勢上攻。隨著市場焦點從伊朗戰爭轉移，華爾街正尋找全球股市下一波上漲動能，越來越多投資人轉向亞洲市場，就連美國散戶也開始搶進韓股。

根據《彭博社》報導，南韓與台灣股市本月漲幅居全球之冠，其中南韓 Kospi 指數今年來飆升 78%。這兩個市場成為 AI 狂潮下的主要受惠者，關鍵就在於三星電子、SK 海力士與台積電等科技巨頭，在 AI 晶片、記憶體與半導體供應鏈中的主導地位日益提升。

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報導指出，AI 硬體需求爆發，讓台韓市場成為全球科技股行情的重要受惠者。台積電掌握先進製程優勢，三星電子與 SK 海力士則受惠於記憶體、AI 伺服器與相關零組件需求升溫，使資金持續湧入台股與韓股。

這波行情不只反映在現貨市場，選擇權等衍生品市場也同步升溫。股票衍生品策略師愈來愈常建議投資人透過相關交易押注台韓股市後續上漲，而追逐行情的買盤也推高選擇權成本。

彭博指出，台灣與南韓股市正出現「股市上漲、隱含波動率也同步上升」的現象。相較之下，美股代表性恐慌指數 VIX 已回落至一年均值以下，但台股加權指數與 Kospi 200 指數相對標普 500 的隱含波動率，卻已徘徊在高峰水準附近。

三星證券衍生品分析師 Jun Gyun 表示，韓股這波漲勢力道強勁，正在造成過去趨勢的極端反轉，也形成「波動率上升、現貨同步上升」的格局。他認為，這種情況可能持續一段時間，直到市場進入盤整。

AI 與科技股強勢回歸，也讓部分亞洲市場被拋在後頭。印度股市今年表現疲弱，主要受到高度依賴石油、AI 曝險較低，以及貨幣接近歷史低位等因素拖累。印度 S&P BSE Sensex 指數今年下跌 9.3%，成為全球表現第二差的主要股指之一。

韓股熱度更吸引美國散戶進場。報導提到，盈透證券集團已開始提供美國散戶投資人直接投資韓國股市的管道。與此同時，南韓槓桿型 ETF 的資產管理規模也衝上高峰，且隨著主管機關批准單一股票槓桿 ETF 在當地上市，相關商品規模仍可能進一步擴大。

不過，摩根大通也提醒，這類槓桿型商品可能讓「資金流推動的超漲」風險延續，意味著若短線資金過度集中，市場波動也可能同步放大。

在交易策略方面，三星證券 Jun Gyun 認為，短期來看，押注波動率上升的長 Gamma 策略仍有利於韓股；但若把時間拉長至 3 個月以上，交易員可開始考慮建立短 Gamma 部位，押注波動率可能見頂。

法國興業銀行策略師則指出，Kospi 200 與標普 500 的 12 個月變異數價差已達極端水準。不過，若要出現明顯反轉，仍需要油價與地緣政治環境轉趨溫和，且科技股漲勢暫停；但目前這些條件並未以有序方式成形，因此不建議投資人提前押注反轉。

摩根大通策略師則持續看多新興市場股票，建議透過 iShares MSCI 新興市場 ETF 採取看多結構，理由包括 AI 題材延燒、總體環境更具支撐，以及基本面仍強。

此外，在美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行峰會前，市場也提前押注中國 ETF。由於 AI 政策預料將成為峰會重點，投資人增加了在美掛牌中國 ETF 的看多部位，包括買進 iShares 中國大型股 ETF 的買權價差，以及 KraneShares CSI China Internet ETF 的買權。

另一路線則是直接押注 AI 硬體供應鏈。摩根大通策略師Tony Lee團隊報告建議，可透過台股加權指數買權價差，或布局台股加權指數、Kospi 200 與日經 225 指數的「最差表現買權」，參與 AI 硬體行情。

摩根大通策略師在報告中指出，美國大型科技股、韓國記憶體與零組件供應商，以及台灣半導體生態系，都呈現相同模式，也就是 AI 硬體瓶頸曝險最高的市場，獲利表現仍最強。

報告直言，硬體仍是 AI 題材的獲利主軸，而台灣仍是最有效率的指數級代理標的。