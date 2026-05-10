一家4口三餐+買日用品「每月花費4萬」尪嫌花太多！一票喊超省

▲原PO每天晚上會煮三菜一湯。（示意圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

面對物價節節高升，日常採買如何聰明節省，成為許多家庭主婦與小資族關注的議題，一名人妻表示，一家四口每月生活費約4萬元，內容包含三餐、日常用品、小孩外出遊玩費用，不過，先生卻認為她花錢太快，讓她相當困惑，以現在物價來看，一家四口每月4萬元生活費到底算不算太多？貼文掀起熱論。

人妻生活費4萬 遭夫嫌花太快



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一名人妻在Dcard發文，一家四口每月生活費約4萬元，這筆錢包含全家人的平日早晚餐、假日三餐、日常用品，以及每兩個禮拜帶小孩出門遊玩，每次約3000元的花費；不過先生認為她花錢大手大腳，給多少花多少。

人妻認為，4萬元已經算是省吃儉用，晚餐要煮三菜一湯，早餐都是吃早餐店，平均大概300元一餐，「想知道到底一家四口生活費一個月，4萬是很多嗎？」

貼文一出，網友認為4萬很少了，「我手足也是一家四口，每周安排小孩親子活動，不是跟另一個家庭聯誼小孩子們一起玩，就是帶小孩子去拔玉米種馬鈴薯等的活動，每個月信用卡都會刷5萬，4萬只是生存而已，沒有生活吧」、「我跟先生兩個人的早餐就吃300多了」、「4個人4萬蠻少的，我一個人的外食+所有開銷就3萬了」、「我跟我老公每個月都花超過4萬」。

還有網友分享，「我們一家三口（小孩高中）,目前最基本的生活費約5萬，不包含稅金什麼的」、「我們一家三口（一歲半寶寶）就每個月5萬5用光欸，也沒特別買什麼」、「一家3口單純生活開銷最少7萬，妳控制在4萬真的很厲害，先生應該要檢討自己吧？他真的有燒高香娶到妳欸」。