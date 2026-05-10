夏月電價6/1上路！　月均電費增至1084元

▲台電夏月電價6月1日上路，住宅平均每月電費將從638元增加到1084元。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

台電夏月電價即將上路，高壓與特高壓用電大戶將從5月16日起率先適用，住宅及一般用戶則自6月1日至9月30日進入夏月電價期間。根據台電試算，家庭住宅平均每月電費將升至1084元，較非夏月時期增加約446元，漲幅接近7成。

夏季用電增 平均每戶電費破千元



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台電說明，夏月電價制度自1989年實施至今，住宅用戶每年固定於6月1日開始適用，10月1日恢復一般費率。至於高壓以上用戶，則從2023年起提前至5月16日實施夏月電價，並延長至10月15日，希望讓企業可提前調整生產排程、降低尖峰用電。

以現行住宅電價估算，2025年全台住宅平均每戶每月用電量約345度。非夏月期間平均用電308度、電費約638元；進入夏季後，受高溫影響，用電量提升至418度，平均電費增加至1084元。換句話說，夏季平均用電量比平時多出近4成，也讓每月電費多出約446元。

▲台電表示，電費變貴主因是夏天冷氣用電增，真正因夏月電價調漲的部分約120元。（圖／記者劉亮亨攝）



台電：電費增加原因 7成來自冷氣用電



台電進一步分析，增加的446元當中，大約326元、約占73%，主要來自冷氣等用電需求增加；真正因夏月電價機制調整而增加的費用約120元，占比約27%。

台電表示，一般住宅用戶目前可選擇「累進電價」或「時間電價」兩種計費方式。累進電價未區分尖峰與離峰時段，而是依照每月用電度數分段計價；時間電價則分為基本電費與流動電費，並依尖離峰時段不同收費。由於多數家庭用電量不高、離峰用電比例有限，因此大多仍採累進電價方案。

時間電價未必划算 須看用電習慣



以2025年10月起適用住宅用戶的電價級距來看，累進電價共分6段計算，並不區分白天或夜間用電。若以夏月平均418度計算，其中120度適用每度1.78元、121度至330度部分每度2.55元，超過330度的88度則以每度3.8元計費，因此實際電費高低仍取決於總用電量，而非使用時間。

台電指出，配合政府節能與照顧民生政策，目前累進電價前兩段費率相對較低，因此對多數一般家庭而言，採用累進電價通常較為省錢。至於是否改用時間電價較划算，仍須視整體用電規模與尖離峰使用習慣而定，若用電主要集中於尖峰時段，電費未必會比較便宜。