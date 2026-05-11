淡江大橋通車估台北港今年作業量有望二位數成長　對人才招募最有利

▲淡江大橋通車估計對台北港缺工問題助益最大。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台北淡江大橋本月9日正式通車，有效紓解淡水地區長期的聯外交通瓶頸，並完善雙北交通路網，中華民國貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘表示，該大橋通車對於位在淡水八里的台北港是一大利多，但是最有利的不是貨車陸運，而是會吸引更多勞工願意進入台北港工作，估計今年台北港作業量有機會達到二位數成長。

曾經擔任台北港貨櫃碼頭公司總經理的林炯炘指出，現在碼頭與運輸物流業最大困難就是缺工，過去交通不方便，即使是住在淡水區的民眾，到台北港要走關渡大橋，上下班尖峰時間常要花上近一個小時，沒塞車也要約半小時，願意進入港區工作的人不多。現在交通便利了，如果自己開車十分鐘就能進入港區，加上入住淡水的民眾明顯增加，有利人力招募。

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建新國際(8367)今年首季完工的台北港新科國際物流園區，預計今年7月啟用，該公司總經理柯勝鐘上個月在公司法說會上就指出，淡江大橋通車有助公司吸引勞動人力。

在陸運方面，林炯炘指出，台北地區工廠不多，台北港的貨物主要來自桃竹苗與中永和，64、65號東西向道路，加上連結桃園機場的61號道路是貨櫃車與一般貨車主要通行的道路，能行駛的道路多了，自然有疏散效果，可以減少交通擁擠現象。

林炯炘指出，中國本身港口建設完善，加上近幾年國際產業界的中國加一策略，讓東南亞國家港口建設加速發展，現在越南已經有了可以靠泊最大型2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船的深水碼頭，能夠來台灣轉的貨越來越少，今年估計基隆港貨櫃裝卸量大致持平，高雄與台中都不易成長，只有台北港隨著新科國際物流與遠東集團旗下富民運輸在台北港成立的台北港物流中心及空櫃場，還有預計下半年完工的台北港貨櫃儲運中心N7碼頭，有望帶動港區整體業務較大幅成長。

根據淡水八里區公所公告，淡江大橋平日允許大貨車通行，但假日中午12時至晚間9時禁止15噸以上大貨車(含貨櫃拖車)通行，管制期間大貨車需改道行駛關渡橋。