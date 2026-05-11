今年來主動式ETF績效前10強　00988A大幅領先

▲金管會放寬ETF投資台積電的占比，推升主動式規模成長。（示意圖／CTWANT提供）

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4月24日起，主動式ETF受惠於金管會放寬新政策「台積電條款」上路以來，成交量、金額與規模持續暴增，增強「含積量」與績效爆發力，推動主動式 ETF快速成長；CTWANT盤整今年以來的報酬率表現，奪冠的這一檔高達近87％，還有五檔超過70％，相當驚人。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政則指出，台股後市來看，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。

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根據CMONEY、今年新上市以發行價為報酬率計算基準、統計至2026年5月6日收盤價為區間，主動式ETF績效前十強名單出爐，拔頭籌且大幅領先的為主動統一全球創新（00988A），為一檔「主動式國外股票型」，超越主動式國內股票型之外，第七強的主動元大AI新經濟（00990A）績效超過70％，也是海外型。

00988A 在2025年11月5日掛牌上市，迄今滿半年，今年以來的報酬率高達 86.81％，不僅在主動式ETF族群居冠，更是91檔海外型ETF中最強一檔，細究領先的原因，主要在於其重倉布局在具備強大議價能力與評價提升空間的族群。

例如在「光通訊與記憶體」部分，持有Lumentum約5.12％、SanDisk 5.31％與 Micron（美光）4.38％等全球領頭羊，在相關類股飆漲時，引領績效表現往前；「電力基建」部分，納入GE Vernova等公司，受惠於全球資料中心對電力需求的爆發性增長。

00988A的投資組合涵蓋美股約44.76％、台股約23.27％及日股約16.87％，能同時吃到美股科技龍頭的成長，以及台股半導體供應鏈（如聯發科、台光電）的漲幅，為經理人陳意婷在鎖定AI 算力投資關鍵上的「缺料、規格升級、擴大應用」的重大表現。

00990A則是在美股約占49.28％、台股約25％、日股約12.86％，在前十大持股中有高度重疊，但兩者在產業集中度、操作策略上的差異，則為00990A較傾向持有大型龍頭股作為核心，如台積電、台達電；00988A則重倉布局於組件、次產業等，像是光通訊與記憶體，為近期績效領先一項主因。

至於在台股型主動式ETF部分，績效之冠的則為大家孰悉的主動統一台股增長（00981A）的76.83％，其次為今年一月才新上市的主動第一金台股優（00994A）績效達75.3％，以及主動群益科技創新（00992A）的72.58％，主動台新優勢成長（00987A）的71.02％。

00981A持有台積電約9.78％，績效爆發力來自於電子零組件占比超額配置，重押在台光電、聯發科、智邦、台達電、貿聯-KY等AI核心供應鏈標的；迅速納入鴻海、矽力*-KY並大幅加碼聯電，股民追捧之下，也讓00981A目前規模已突破2660.16億元航空母艦龐大。

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