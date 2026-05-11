00735被動式ETF績效逾90％　獨吃台韓紅利策略奏效

▲海外型ETF聚焦在台股、韓股的記憶體題材個股，圖為三星2026年3月在西班牙世界移動通信大會，以「智能時代」為主題展示，包括在網絡基礎設施、雲+AI生態、人工智能應用終端等方面的新進展。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

今年以來海外股票型ETF報酬率前10強中，包括二檔主動式ETF，其餘八檔為被動式ETF，其中，居冠的為國泰臺韓科技（00735）績效超過74％，甚至在部分天期高達90%以上，CTWANT整理主要為「專吃台韓半導體、記憶體紅利」策略。

00735是全台唯一聚焦「臺韓資訊科技指數」的ETF，其最大的特色在於重倉韓國兩大記憶體巨頭的三星電子（Samsung）與SK海力士（SK Hynix），兩檔個股合計權重一度超過40％，讓00735參與韓股記憶體多首檔ETF。

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CTWANT採訪到國泰00735基金經理人江宇騰，他表示，不只台股受惠AI浪潮，韓股在記憶體題材帶動下7日盤中刷新歷史新高，成為全球第七大股票市場。

觀察韓國4月份出口額較去年同期暴增48%，貿易順差達237.7億美元，展現AI半導體熱潮對韓國出口的挹注，00735深耕台、韓兩地科技市場，捕捉目前最直接受惠AI題材的產業鏈，在今年以來規模持續暴漲，從5.68億元快速成長到52億，成長率突破815%。

江宇騰也補充，韓國政府政策面的助攻也持續發酵於股市，韓國政府推出的國內市場回歸帳戶(RIA)發揮作用，3月底美伊衝突出現緩和跡象後，短短一個月內吸引逾2,600億韓元海外資金回流，並集中掃貨半導體龍頭，加上三星與SK海力士雙雙繳出驚人的獲利成績，反映了AI帶動的高頻寬記憶體HBM強勁需求，韓國4月份記憶體出口也再度實現爆發性成長，年增278%，創下自2008年1月有統計以來的最高成長速度。

而三星更罕見證實，由於傳統DRAM採季度議價能快速反映漲價，導致目前出現了傳統DRAM比HBM更賺錢的利潤倒掛現象，加深整體記憶體市場的供需失衡、拉長記憶體超級週期。

其次，則還有兆豐洲際半導體（00911）的績效超過60％，以及國泰費城半導體（00830）、元大全球5G（00876）、第一金太空衛星（00910）、富邦ESG綠色電力（00920）、元大全球未來通訊（00861）等。

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