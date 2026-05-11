台股衝1.8兆天量　分析師曝撤退時機

▲台股成交量連日破兆，全民瘋台股熱潮湧現。



圖文／鏡週刊

「一個人瘋，瘋不起來；但是當大家都瘋了，那就是真的瘋狂！」回顧上週台股市況，資深分析師蔡明翰一句話道出台股驚奇，大盤強勢叩關4萬點關卡，成交量連日破兆元，權值三哥聯發科被「關禁閉」更是破紀錄。

AI熱潮延燒、美國科技股財報優於預期，加上市場對中東戰火風險疑慮降溫，「最壞的狀況過去了，」資金全面回流科技股及風險性資產，帶動台股上週連日狂飆，「台股氣氛只能用『激情四射』形容，類股輪動，人人上車都有獎，儼然是全民運動。」分析師蔡明翰說。

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觀察上一次台股天量日4/23，當天上演大怒神行情，盤中高低震盪1,000多點，收盤爆出1.4兆元的歷史天量，當時市場氛圍詭譎，賣壓沉重，隨後陷入震盪整理。

但2週後的今日景象卻大不同，5/6盤勢價量齊揚，再度刷新1.8兆元天量，隔天5/7更一度噴出千點漲幅，終場大漲近800點續創新高。

Goodinfo台灣股市資訊網5/7統計三大法人合計買超573.22億元，其中外資就狂掃464.12億元，儘管5/8外資終結連四買，三大法人合計賣超200.03億元，但蔡明翰認為整體籌碼沒有凌亂，市場追價意願仍強，「台股正強悍地向前推進。」

市場熱到發燙，權值股巨獸竟然被關禁閉，聯發科受惠於AI的ASIC業務爆發，股價短線狂飆超過30％，「發哥」大牛股今年以來漲幅翻倍，被地表最強的蘋果分析師（天風國際證券分析師）郭明錤形容為「妖股」。

而聯發科因短線漲幅過大、交易過熱，被證交所打入「處置股」，直至5/20出關，成為台股史上「市值最大的處置股」，被抓去關後，首日股價雖走弱，但追價熱度未降溫，上週五股價續強，終場上漲210元、收在3,630元。

蔡明翰仍提醒，股價反應的是未來半年的狀態，漲速過快難免伴隨回檔的風險，「一旦聯發科轉弱、跌破5日線，就是短線過熱轉弱的訊號，投資人應順勢操作，先出場觀望。」



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