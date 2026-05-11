台股熱到乖離過大　專家揭兩派操作法

▲台股沿5日線驚驚漲，分析師蔡明翰示警震盪恐加劇，資金採取分批布局較佳。



圖文／鏡週刊

台股上週氣勢如虹，指數沿5日線驚驚漲，AI股噴發，權值股暴衝，市場亢奮的情緒從「擔心追高」到「擔心上不了車」，面對瘋牛般的行情，專家提醒，短線急漲可能陷入高檔震盪，本週切勿盲目追價，宜順勢操作並將資金拆成5～10筆分批佈局。

在資金行情推動下，台股上週日成交量屢屢破兆，指數位置已與月線、季線形成極大正乖離，週五（5/8）台股早盤開低震盪，盤中一度急殺逾800點，最低觸及41,132點，終場下跌329.84點，收在41,603.94點仍守穩5日線，成交金額1.24兆元。

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分析師蔡明翰指出，台股週五盤中回檔並非基本面反轉，而是美股晶片股走弱，以及台股短線急漲後的技術性整理，目前AI基本面與資金行情仍支撐多頭格局，且相較於3月份，地緣政治戰火風險已大幅下降，最壞狀況已過。

但仍要留意指數快速攻上42,000點關卡後，短線震盪幅度恐會擴大，「漲太多了，乖離率過熱，短期拉回休息也是不爭的事實。」不過，蔡明翰強調，熱錢、信心都在市場上，且進入「類股輪動、人人有獎」階段，原本落後補漲的股票也開始噴發，仍可偏多看待。

依據投資人的持股水位，蔡明翰教戰2種策略。

1、持股水位高者（持股大於50%）

若持有的是台積電等AI績優股，由於長線趨勢向上，就「抱緊處理」，不必急著下車，等待真正大跌時再進場加碼。

2、持股水位低者（持股小於50%）

「現在最怕的不是沒買，而是亂買。」蔡明翰認為，高檔震盪期更需要資金控管與節奏操作，他建議採取「多筆加碼」方式，將資金分為5～10筆，拆解為2週的時間慢慢買，不管漲跌皆可進場，降低短線追高的風險。



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