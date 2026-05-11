台積電跌25元至2265　台股漲110點後翻黑

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數上周最後一個交易日全面收漲，台股今（11日）以41714點開出，指數先漲110.06點，漲幅0.26％。第2盤隨即跌74.69點至41529.65點，指數在平盤線震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2265元，跌幅1.09％；鴻海（2317）上漲6.5元至256.5元；聯發科（2454）下跌55元至3575元；廣達（2382）上漲9.5元來到350元；長榮（2603）上漲2元至213.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲12.19點或0.02％，收在49609.16點；標準普爾500指數上漲61.82點或0.84％，收7398.93點；那斯達克指數上漲440.88點或1.71％，收在26247.08點；費城半導體指數上漲614.51點或5.51％，收11775.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49609.16 ▲12.19 ▲0.02% S&P500 7398.93 ▲61.82 ▲0.84% NASDAQ 26247.08 ▲440.88 ▲1.71% 費城半導體指數 11775.5 ▲614.51 ▲5.51%

資料來源：證交所