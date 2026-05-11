6千金股狂噴漲停！世芯-KY、勤誠雙創天價　本土投顧點名AI新動能

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11）日受到台積電（2330）盤中熄火影響，加權指數一度翻黑，不過高價股多頭火力不減，盤中6檔千金股同步亮燈漲停，其中世芯-KY（3661）、勤誠（8210）雙雙改寫掛牌新高，宜鼎（5289）、群聯（8299）也飆上天價，AI伺服器、ASIC、機櫃與記憶體題材成為盤面最強焦點。

IC設計股世芯-KY今日以每股5200元開出，不到3分鐘即衝上5375元漲停價，創掛牌以來新高。本土投顧報告指出，世芯-KY第1季EPS達17.55元，其中毛利率達50%，優於預期，主要受惠NRE占比偏高且結構佳，帶動營益率季增7個百分點至32.7%。

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展望後市，本土投顧看好，世芯-KY第2季營收可望明顯回溫，主要動能來自車用業務開始放量，以及AWS Trainium 3預計於5月底至6月初進入量產。雖然Trainium 3量產爬坡仍需時間，但預期全年約8成營收將集中於下半年，2026年營運有望進入新一輪成長週期。

本土投顧也指出，ASIC委外趨勢不變，世芯-KY為Trainium 3主要受惠者，且能見度有望延伸至Trainium 4，反映2026年營運轉機及中長期成長趨勢明確，因此維持「買進」評等，並將目標本益比上調至40倍。

機櫃大廠勤誠今日同樣強勢表態，盤中一度攻上1555元漲停價，也刷新掛牌新高，不過漲停數度打開，成交量超過2350張。本土投顧報告指出，勤誠第1季營收71億元，季增5%，毛利率32.8%，EPS達10.73元，優於預期，主因AI伺服器需求優於預期，加上產品組合優化，推升毛利率表現。

本土投顧表示，儘管勤誠4月營收受到ASIC客戶新舊產品轉換期影響，短期出貨放緩，但預期5月起TRN3機殼機櫃產品開始出貨，加上HGX與通用型伺服器需求提升，第2季營收可望達78.1億元、季增10%，EPS估11.62元、季增8%。

此外，勤誠今年已取得數個CSP業者新產品開案，非CSP客戶訂單也陸續成長，公司並切入水冷櫃專案，CDU產品持續開發中。本土投顧看好，AWS TRN3機櫃將是勤誠今年主要成長動能，下半年還將新增Oracle、Microsoft、AWS等客戶的HGX及GB／VR機殼需求，預估2026年營收354億元、年增61%，EPS達52.12元、年增79%。

本土投顧維持勤誠「買進」評等，並給予目標價1790元，以2027年預估每股盈餘、24倍本益比評價，主要看好AMD MI455及新客戶水冷機櫃產品將成為後續營運主要成長動能。

除世芯-KY與勤誠外，記憶體股宜鼎、群聯也雙雙亮燈漲停，分別衝上1760元與2670元天價，帶動相關概念股走強；創新服務（7828）、新代（7750）2檔千金股也同步漲停，不過尚未刷新前高。

市場人士指出，雖然大盤受權值股震盪壓抑，但資金明顯轉向具高成長能見度的高價股，尤其AI伺服器、ASIC、Trainium、機櫃與記憶體族群買氣集中。不過高價股漲勢猛烈、波動也大，後續仍須觀察量產進度、營收認列與法人籌碼變化。