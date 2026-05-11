美記憶股龍頭股飆！南亞科領軍重登300元　5檔鎖漲停價

▲南亞科股價重返300元。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五（8）日美股兩大記憶體龍頭晟碟（SanDisk）、美光單日股價均狂飆逾一成，加上國內多家記憶體大廠對於未來景氣釋出樂觀的看法，今（11）日南亞科（2408）領軍上攻重返300元大關，強勢鎖住301元漲停價位，群聯（8299）、廣穎（4973）、華邦電（2344）、創見（2451）同步鎖住漲停價位。
上周五美光單日股價勁揚15.52%，以746.79美元作收，市值上衝到8422億美元，成為美國第12大企業，而SanDisk同步大漲16.6%，以1562.34美元作收。
美國兩大記憶體龍頭持續性大漲，DRAM廠南亞科、華邦電（2344）以及相關記憶體模組廠威剛（3260）、創見（2451）、宜鼎（5289）等個股，挾著記憶體報價走揚，第一季財報表現亮麗，吸引資金重返記憶體族群。
南亞科開高走高，直奔漲停價位，重返300元大關，到10點左右成交量逼近10萬張，居上市第五大個股，群聯跳空漲停再創2670元新高，廣穎強勢鎖住109.5元價位，一舉突破今年3月19日98.2元前高價位。
向來謹慎創見董事長束崇萬罕見表態說：「這次的記憶體漲價真很不一樣，AI帶來的不只是超級循環，更是一個時代的改變。」此言一出，創見股價開高走高，鎖住343.5元漲停價位，記憶體族群紅通通一片，旺宏漲幅逾5%、威剛漲停逾3%。
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