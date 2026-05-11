黃仁勳勉卡內基畢業生：AI不太可能取代你　「更會用AI的人」才是威脅

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

黃仁勳周日受邀赴卡內基美隆大學畢業典禮演講時表示，人工智慧（AI）對人類「利大於弊」，現在正是年輕人開啟職涯與實現夢想的最佳時機。他並直言，「AI不太可能取代你，但比你更善用AI的人可能會。」

黃仁勳當天獲頒科學暨科技榮譽博士學位，並由陳立武替他披上博士袍，以表彰他在加速運算與AI領域的貢獻。

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黃仁勳致詞時表示，AI正在消弭科技門檻與技術隔閡，讓更多人有能力創造產品與服務，「現在正是你們實現夢想的時候，時機再好不過了。」他認為，未來幾年AI將為年輕世代帶來大量全新機會。

相較外界對AI可能衝擊就業、帶來風險的擔憂，黃仁勳態度相當樂觀。根據皮尤研究中心調查，約半數美國民眾認為，AI愈來愈融入日常生活後，「擔憂多於興奮」，而AI監管議題也預料將成為美國未來選舉的重要攻防焦點。

對於外界部分「AI末日論」說法，黃仁勳近期也多次公開反駁。他日前接受Podcast節目《Memos to the President》訪問時指出，AI產業領袖在談論AI時應更加謹慎。

他當時表示，「這類言論毫無幫助，說這些話的人和我一樣，都是CEO。不知為何，當上CEO之後，就自以為是神了，轉眼間就覺得自己無所不知。」他強調，「我們必須回歸事實。」

黃仁勳也向畢業生喊話，真正需要擔心的並非AI本身，而是那些更懂得運用AI工具的人。他表示，未來職場競爭關鍵，將取決於個人是否具備與AI協作的能力。