AI需求太猛！　慧榮總經理示警：DRAM、SSD缺貨恐一路延燒到2028年

▲慧榮總經理苟嘉章。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

隨著人工智慧（AI）資料中心需求持續爆發，記憶體與固態硬碟（SSD）供應吃緊情況恐比市場預期更久。NAND控制晶片大廠慧榮科技（Silicon Motion）總經理苟嘉章日前表示，在AI需求推升下，DRAM與NAND Flash供需失衡短期內難以改善，SSD與記憶體缺貨恐一路延續至2028年，下半年價格也預計持續上漲。

苟嘉章指出，目前AI產業投資重心正從訓練（training）逐步轉向推論（inference），進一步帶動記憶體與儲存需求同步成長。不過，目前DRAM與NAND原廠產能僅能滿足約60%至70%的市場需求，隨著未來幾年「GW級」大型AI資料中心陸續上線，供需缺口恐進一步擴大。

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他表示，即使記憶體大廠正積極擴建新廠，但從建廠到正式量產通常需要2至3年時間，後續設備導入與產能爬升還需約1年至1年半，因此短期內很難快速解決供應問題。目前市場預估，新產能最快也要到2027年底至2028年初才會陸續開出。

由於供應持續吃緊，苟嘉章指出，不少AI企業已開始透過長約與預付款提前鎖定供貨，以確保未來取得DRAM與NAND資源。市場原先預估缺貨情況將持續至2027年，如今時間點已進一步延後至2028年。

在價格方面，慧榮也預期，今年下半年DRAM與SSD價格將持續上漲，相關成本壓力已開始影響終端產品市場，部分消費性產品甚至因此面臨停產壓力。

目前全球記憶體市場主要由三星電子、SK海力士與美光等大廠主導。中國廠商如長鑫存儲與長江存儲原被市場視為可能增加供給的力量，但隨著中國本土需求同步攀升，也讓產能壓力持續升高。

此外，三星先前也曾示警，2027年的記憶體供應壓力恐將比2026年更加嚴峻，顯示AI浪潮對全球記憶體產業鏈的影響仍在持續擴大。