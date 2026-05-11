輝達版保溫杯曝光！6月台北電腦展驚喜互動禮　2步驟取得抽獎資格

▲NVIDIA Taiwan表示，粉絲只要完成2個步驟，就有機會把超人氣限定好禮帶回家。（圖／翻攝NVIDIA Taiwan）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026即將登場，NVIDIA Taiwan近日搶先曝光品牌限定好禮，將送出印有NVIDIA標誌的Stanley保溫杯，邀請粉絲一起加入倒數互動活動，提前為下月台北電腦展暖身。

NVIDIA Taiwan表示，粉絲只要完成2個簡單步驟，就有機會把超人氣限定好禮帶回家。首先，需按讚NVIDIA Taiwan Facebook粉絲專頁，並按讚活動貼文；接著在貼文留言處寫下最期待看到哪些NVIDIA帶來的技術亮點或創新應用，同時加入指定Hashtag「#NVIDIAGTCTaipei2026」，即可取得抽獎資格。

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本次活動自5月11日起開跑，將連續進行3週，每週抽出1名幸運得主，贈送NVIDIA品牌限定Stanley保溫杯。第一週活動期間為5月11日至17日，得獎名單將於5月20日公布；第二週為5月18日至24日，5月27日公布；第三週為5月25日至31日，得獎公告則安排於6月8日。

隨著AI、生成式AI、加速運算、機器人與數位孿生等應用持續成為科技產業焦點，NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX 2026也備受外界期待。NVIDIA Taiwan邀請粉絲透過留言分享最想看到的內容，一起倒數迎接活動到來。

詳細活動規則可至官方活動頁面（https://nvda.ws/4nl8fpL ）查詢。