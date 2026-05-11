群創利多連環噴！爆40萬大量攻漲停　3檔同樂

▲群創帶量攻漲停。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）在高階扇出型面板封裝（FOPLP）有了初步成績單，打入SpaceX供應鏈之後，外傳晶圓代工廠在AI、高速運算領域，將與群創龍潭廠合作，消息傳來，今（11）日股價帶量強勢鎖住32.3元漲停價位，距離今年3月12日33.3元前波高點，近在咫尺，到11點半左右，成交量逼近40萬張，高居上市成交量第一名個股，電子紙元太（8069）挾著第一季財報好表現，股價強勢鎖住178元漲停價位，友達（2409）、彩晶（6116）漲幅逾5%。

儘管群創在公開場對於FOPLP進度相當低調，但在今年股東會營業報告書露出端倪，公司表示在「玻璃鑽孔（TGV ）領域超前部署， 與全球一線客戶合作開發技術，搶搭AI、高速運算商機。」

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群創FOPLP的Chip First技術方面，可以協助客戶縮小晶粒（Die）尺寸大幅度降低成本，並且維持高密度的I/O脚數，同時降低整體的封裝厚度以滿足手機與行動裝置愈趨嚴苛的厚度要求，而在先進封裝事業中心也發展出獨特的多點式成品測試（Final Testing），可以一次測試16～32顆晶片，大大提高測試效率協助客戶降低測試成本，已經正式開始大量生產。

群創轉型傳出佳音，股價出量強攻32.3元漲停價位，元太公布第一季財報，毛利率攀升至 59.65%，逼近六成水準，優於市場預期，稅後淨利27.8億元，創歷年同期新高，單季每股稅後盈餘（EPS）2.41元，股價連四紅，直奔178元漲停價位，突破170元半年線反壓。