券商下單APP頻出包　金管會：要求系統升級保證順暢

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股交投熱絡，再度成為今（11）日財委會質詢焦點，立委關心部份券商資訊交易系統更新腳步未能跟上，交易傳出「卡頓」狀況，金管會主委彭金隆表示，已督導證期局、證交所處理，以確保網路下單交易順暢；至於調高券商融通業務倍數一事，證交所將會在 2～3個月提出回應。

台股從年初2萬9千點附近，雖然歷經3月美伊戰事亂流，挾AI產業高速成長，直攻4萬2千點，單日破「兆」成交量成為新常態，但是部份券商APP交易系統頻寬不足，有交易延遲現象。

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立委賴士葆指出，近期市場出現國泰、台新、群益、第一金等券商出現交易緩慢狀況，金管會如何預防這類狀況再次出現。彭金隆回應，資本市場規模不斷擴大，券商責任就要確保服務穩定性，但業者調整系統需求花時間，會請證期局、證交所督導券商。

證期局長高晶萍則指出，證交所已於4月30日找券商公會、券商業者開會，進行軟硬體設備升級議題討論，以確保交易順暢；證交所董事長林修銘也表示，會持續進行溝通並緊盯業者狀況。

至於券商公會提出融通餘額由淨值400%拉高到600%、負債總額應從現行的6倍放寬到8倍提案，林修銘表示，預計在2～3個月有所回應。

