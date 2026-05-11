台股ETF上周淨增15萬人　00981A狂吸10萬股民超車0050

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

78檔台股原型ETF上周淨增加15萬7746人，總受益人1455萬7306人，其中38檔連結台股原型ETF人氣退潮，但主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50（0050）雙雙拿下新增人數前2強，市場觀察有「高息退、主動與市值款增」的現象，而00981A單周大增10.36萬人，超車0050的4.24萬人更成為話題。

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觀察上周受益人增加最多的前五大ETF，主動統一台股增長（00981A）單周大增10萬3643人，受益人總數攀升到86.2萬人，上市不到一年，已是全市場人氣第五大的ETF。元大台灣50（0050）單周增加4.2萬人，總受益人數281萬人；凱基台灣TOP50（009816）單周增加2.86萬人，總受益人數73.7萬人；主動統一全球創新（00988A）、主動復華未來50（00991A）單周都增加1.5萬餘人。

進一步看到這五檔ETF今年以來的績效，主動統一全球創新（00988A）高達82.64%，是今年主動式績效王；00981A股價漲70.96%，含息報酬率則達74.47%；00991A漲67.05%、0050漲47.87%，全數跑贏大盤的44.01%績效。

主動統一全球創新(00988A)經理人陳意婷指出，AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等投資主軸，具備高度的結構韌性，不僅在景氣擴張期享有較高的成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選，將是長線布局首選。

