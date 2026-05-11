王建彬院長領軍　商研院第十四期二代班啟動招生

▲商研院第十四期二代班啟動招生。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人商業發展研究院(CDRI)開設的「基業長青創二代－經營實學班」，推出迄今培育近250位來自各行各業二代經營者，地域橫跨北、中、南及東部，協助企業培育具備創新思維和凝聚團隊能力的領導人才，成功達成接班任務，王建彬院長表示，第十四期「基業長青創二代－經營實學班」將於6月25日開辦，歡迎業界把握機會參與。

課程安排於台北星級飯店住宿兩晚。除課程、參訪與體驗活動外，亦規劃歷屆學長姐聯誼、紅酒品酩與國際禮儀晚宴，以及學員交流聚會。課程內容豐富且多元，透過異業結合、相互提攜、共同投資、問題諮詢及商機媒合等方式，建立長期互助交流平台。

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課程專為企業接班人量身打造一系列課程，包含組織面、成長面、行銷面、經營面以及網絡面，豐富課程內容涵蓋「數位時代下的經營與管理思維」、「二代接班永續傳承」、「領導與溝通」、「邁向品牌成功之路」、「策略轉折與創新成長」、「公司成長商模」、「A I時代新轉型趨勢」等主題，以及2場企業參訪課程，包含高科技產業與新興物流業。此外，也特別規劃體驗新興運動「匹克球」，協助企業二代掌握時代脈動與產業發展趨勢。

王建彬院長進一步表示，本次課程特別邀請雄獅旅遊、Q Burger、無印良品、TSUTAYA BOOKSTORE（台灣蔦屋）、成真咖啡、Amazon、良興3C賣場等企業代表授課，並安排參訪永聯物流及中砂半導體晶圓廠，同時體驗由山頂鳥提供的高級匹克球場。

除商研院董事長許添財外，更結合各領域專業講師與成功企業高階主管授課，以經營實學策略，帶領企業突破經營困境，掌握未來成長契機。歷年參與二代班的學長姐亦皆有優異表現。

第十四期「基業長青創二代－經營實學班」名額有限，報名電洽02-7707-4803或0910663570王先生。