台股收漲186點　台積電7342張追砍收跌55元至2235

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲186.12點，以41790.06點作收，漲幅0.45％，成交量11135.27億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲110.06點開出，指數開高走高，盤中最高達42021.78點，最低41529.25點，終場收在41790.06點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）開低走低，最後一單爆出7342張賣單，終場下跌55元來到2235元，跌幅2.4％；鴻海（2317）上漲2元至252元；聯發科（2454）上漲250元至3880元；廣達（2382）上漲3元來到343.5元；長榮（2603）上漲2.5元至214元。
今天漲幅前5名個股為鴻勁（7769）上漲580元，漲幅10％；邁科（6831）上漲54元，漲幅10％；智伸科（4551）上漲13.5元，漲幅10％；中釉（1809）上漲3.6元，漲幅10％；三晃（1721）上漲2.85元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為永擎（7711）下跌46.5元，跌幅9.96％；悅城（6405）下跌6.4元，跌幅9.94％；三集瑞-KY（6862）下跌18.5元，跌幅9.89％；亞航（2630）下跌4.8元，跌幅9.52％；雷虎（8033）下跌15元，跌幅9.43％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鴻勁（7769）
|6380.0
|▲580.0
|▲10.0％
|邁科（6831）
|594.0
|▲54.0
|▲10.0％
|智伸科（4551）
|148.5
|▲13.5
|▲10.0％
|中釉（1809）
|39.6
|▲3.6
|▲10.0％
|三晃（1721）
|31.35
|▲2.85
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永擎（7711）
|420.5
|▼46.5
|▼9.96％
|悅城（6405）
|58.0
|▼6.4
|▼9.94％
|三集瑞-KY（6862）
|168.5
|▼18.5
|▼9.89％
|亞航（2630）
|45.6
|▼4.8
|▼9.52％
|雷虎（8033）
|144.0
|▼15.0
|▼9.43％
資料來源：證交所
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