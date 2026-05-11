台股收漲186點　台積電7342張追砍收跌55元至2235

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲186.12點，以41790.06點作收，漲幅0.45％，成交量11135.27億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲110.06點開出，指數開高走高，盤中最高達42021.78點，最低41529.25點，終場收在41790.06點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）開低走低，最後一單爆出7342張賣單，終場下跌55元來到2235元，跌幅2.4％；鴻海（2317）上漲2元至252元；聯發科（2454）上漲250元至3880元；廣達（2382）上漲3元來到343.5元；長榮（2603）上漲2.5元至214元。

今天漲幅前5名個股為鴻勁（7769）上漲580元，漲幅10％；邁科（6831）上漲54元，漲幅10％；智伸科（4551）上漲13.5元，漲幅10％；中釉（1809）上漲3.6元，漲幅10％；三晃（1721）上漲2.85元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為永擎（7711）下跌46.5元，跌幅9.96％；悅城（6405）下跌6.4元，跌幅9.94％；三集瑞-KY（6862）下跌18.5元，跌幅9.89％；亞航（2630）下跌4.8元，跌幅9.52％；雷虎（8033）下跌15元，跌幅9.43％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鴻勁（7769） 6380.0 ▲580.0 ▲10.0％ 邁科（6831） 594.0 ▲54.0 ▲10.0％ 智伸科（4551） 148.5 ▲13.5 ▲10.0％ 中釉（1809） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％ 三晃（1721） 31.35 ▲2.85 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永擎（7711） 420.5 ▼46.5 ▼9.96％ 悅城（6405） 58.0 ▼6.4 ▼9.94％ 三集瑞-KY（6862） 168.5 ▼18.5 ▼9.89％ 亞航（2630） 45.6 ▼4.8 ▼9.52％ 雷虎（8033） 144.0 ▼15.0 ▼9.43％

資料來源：證交所