台電帳單「藍轉綠」經長一問三不知　公司急喊：80週年期間限定款

▲台電帳單顏色不同，公司強調5月新版是「80週年紀念款」。（圖／記者陳瑩欣翻攝自台電）

記者陳瑩欣／台北報導

台電更換Logo爭議未停，有民眾發現5月帳單出現「由藍轉綠」的現象，經濟部長龔明鑫今（11）日在立法院經濟委員會被詢問到相關議題時頻頻表示「不知道」，台電下午則向外表示，5月新色是今年慶祝80週年的「期間限定款」，只會到12月為止。

設計師聶永真，近期因取得96萬元台電標案協助更新企業識別引起關注，眼尖網友又發現台電帳單「由藍轉綠」與以往不同，台電表示，實際上台電帳單本來就有綠色等不同顏色版本，既有綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，藍色為一般民生用戶、紫色為高壓大用戶、紅橘色為銀行代繳用戶、黃色為再生能源用戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而網友關注5月起的新色，台電表示，為台電今年度80週年代表的藍綠色版本，與民眾一同見證台電走過80年穩定供電歷史歲月，台電強調，今年度80週年代表的藍綠色限定版本，循既有印製排程，無額外支出花費。

不過，若與台電70週年時對帳單的宣傳相較，80週年特別推動帳單改款確實讓人印象深刻。台電70週年特展曾描述過以前人稱帳單為「電火單」，現在的電費帳單都由電腦化自動處理，每個月的電費，不是自動扣繳，就是到超商、金融機構轉帳；誰知早年大家的電費，都是收費員挨家挨戶親自收取，即使在偏遠山區、海邊，台電人員也不辭辛苦地跋山涉水，到府服務。