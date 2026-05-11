IEAT簽署共同聲明　支持推動成立「巴拉圭-台灣工商暨文化總會」

▲IEAT秘書長黃文榮(前排左1)與台巴雙方公協會、企業代表共同簽署「巴拉圭-台灣工商暨文化總會」聯合聲明巴拉圭共和國總統貝尼亞(後排左2)、我國外交部長林佳龍(後排左1)共同見證合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)秘書長黃文榮上周五(8日)出席2026年「巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，並與台巴雙方公協會簽署共同聲明，支持推動成立「巴拉圭-台灣工商暨文化總會」。簽署儀式在巴拉圭共和國總統貝尼亞(Santiago Peña)及我國外交部長林佳龍共同見證下進行，充分展現台巴雙方對深化經貿交流、產業合作及民間商務連結之高度重視。

此次活動由巴拉圭總統貝尼亞親自率領巴國工商部長及涵蓋工業、生產、科技、金融、食品及服務業等40餘位巴國指標性企業代表訪台，積極尋求與台灣業界合作，拓展雙邊貿易與投資合作商機。

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貝尼亞總統於致詞時指出，巴拉圭位處南美洲中心，具備優越地理條件，是進入擁有3億消費人口之「南方共同市場」的重要門戶。同時，巴國經濟制度穩定健全，稅率具競爭力，並擁有豐沛綠能及充足勞動力，皆為台資企業前往投資的重要利基。貝尼亞總統亦強調，台巴邦誼深厚，是雙方推動未來合作的重要基石，期盼透過本次說明會，增進台灣業者對巴拉圭投資環境之信心，推動台巴經貿合作邁向更深層次發展，進一步創造互利共榮之新商機。

▲IEAT秘書長黃文榮與巴拉圭工商部長Marco Riquelme(中圖)、巴拉圭出口協會主席Sebastian Gonzalez Morassi(左圖)、巴拉圭工商部中小企業處處長Gustavo Giménez(右圖)於活動現場交流合影。（圖／IEAT提供）

活動現場，IEAT秘書長黃文榮與巴拉圭工商部長Marco Riquelme、巴拉圭出口協會(C?MARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES)主席Sebastian Gonzalez Morassi交流熱絡。同時，秘書長亦再次與去(2025)年曾來公會拜訪之巴拉圭工商部中小企業處處長Gustavo Giménez會面，延續雙方有好互動，充分展現IEAT與巴拉圭政府部門及民間工商團體長期交流有成，且維持密切友好關係。

IEAT長期致力推動巴拉圭優質產品拓展台灣市場，目前IEAT在巴拉圭已有兩個合作夥伴，分別與「巴拉圭生產公會聯盟」、「巴拉圭肉品公會」締結姐妹會。並自2022年起辦理一系列巴國產品推廣活動，包括巴拉圭牛肉商機視訊交流會、巴拉圭一對一視訊進口採購商談會、邦交國及友好國家餐飲標章推廣等，協助推廣巴拉圭牛肉及多元優質產品，深耕雙邊貿易合作有成。

2023年，IEAT亦辦理「巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，接待時任巴拉圭總統Mario Abdo Ben?tez伉儷，並於說明會現場與巴拉圭肉品公會簽署合作備忘錄，為雙邊肉品貿易與產業交流建立更緊密合作基礎。此外，IEAT近年亦持續接待巴拉圭相關政府及產業單位，包括巴拉圭工商部投資暨出口促進局(REDIEX)、巴拉圭工商部中小企業處等代表接連來訪，並每年接待外交遠朋西語班成員，其中包含來自巴拉圭等國國會議員及政府代表。

▲IEAT長期深化與巴拉圭政府及產業單位交流，台巴經貿合作成果豐碩。（圖／IEAT提供）

巴拉圭位居南美洲樞紐，亦是台灣拓展中南美市場的重要合作夥伴。未來，IEAT將延續雙邊互動合作成果，持續鏈結台灣與巴拉圭及中南美地區之經貿網絡，協助會員企業掌握巴拉圭投資環境與市場商機，為雙邊產業交流、貿易拓展及投資合作開創更多實質成果。