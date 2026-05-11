新壽外價金大減逾4成　彭金隆：收回須經金管會同意

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）合併後，旗下新壽的外匯價格準備金（外價金）從去年底996億元，驟降至今年初521億元，減少幅度高達47%，引發外價準備金回收爭議，今（11）日財委會金管會主委彭金隆表態，外價金為「法定準備」並非會計準則問題，不管提存、收回都要有法律程序，必須經過金管會同意。

外價金制度設計目的，係為讓保險業可以抵禦匯率波動風險，按規定，壽險業在匯兌利益增加，或外幣曝險擴大時，必須從盈餘提存準備金，而今年2月修法後，增訂符合風險承受能力，並經金管會核准後，可申請收回的條件。

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日前台新新光金法說，揭露新壽於今（2026）年1月外價金開帳，外價金由2025年底的996億元，降到521億元，由於外價金會計科目屬於「負債」項下，一旦減少，反映在淨值增加。

立委今日財委會質詢時指出，新壽外價金少了超過四成，金管會的態度為何？彭金隆回應，外價金的提撥不是IFRS、會計準則規定，而是依監理法令提列的準備金，收回也必須經主管機關同意。

對於新壽是否因金控合併而改引用《金控法》，而非《保險法》，彭金隆則說，《金控法》規範金控、《保險法》規範保險公司，兩者並無衝突，重申該遵守就得遵守。

