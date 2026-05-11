中路特區純住環境舒適　在地房仲：919後房價僅修正5%

▲桃園區有3大重劃區，坐擁純住環境、規模最大的是中路特區。（圖／台慶不動產提供）

記者項瀚／綜合報導

桃園區有3大重劃區，坐擁純住環境、規模最大的是中路特區。在地房仲表示，房地產市場相當看重量體，有量才有價，腹地夠大較能形成長期價格堆疊效應，中路特區前景看好，且這1~2年來房價僅小幅修正5%，相對抗跌。

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桃園區有3大重劃區，分別為中路特區、小檜溪重劃區、經國重劃區。其中，中路特區是唯一坐擁純住宅環境的區域，也是腹地最大的一區，指名度高。

台慶不動產桃園風禾加盟店長李杰瑞表示：「中路特區由於開發規模最大，未來仍有不少建案將陸續推出，房地產市場其實很看量體，有量才有價，腹地夠大，較能形成長期價格堆疊效應，未來前景看好。」

除了區域規模優勢外，中路特區高綠覆率也是市場關注焦點。李杰瑞指出：「目前中路特區整體開發率已達6成以上，區內規劃3座大型公園、7座小型公園以及1座運動公園，合計共有11座公園，綠地密度在桃園市區相當少見，也讓區域具備明顯宜居特性。」

房價方面，李杰瑞指出：「目前中路特區預售市場單價大約落在55萬至65萬元之間，部分特殊個案甚至已站上7字頭。目前中古屋屋齡大多集中在2至5年內，產品相對新穎，單價普遍落在45萬至55萬元之間。」

李杰瑞提到：「中路重劃區內不同區段，具有價格差異，尤其鄰近大型公園、具備公園第一排條件的個案，單價普遍比第二排之後高出約1成左右。」

▲中路特區公園第一排、第二排之後的建案，大概會有1成左右的價差。（圖／台慶不動產提供）

近期市場雖受到整體景氣與政策影響，不少人擔心桃園房市否出現賣壓。李杰瑞認為：「目前市場只是回歸正常去化節奏，並非真正供過於求，前2年市場熱絡時，平均每戶大約2至3週就能成交，部分熱門個案甚至1週內即完銷；如今平均約30至60天成交1戶，其實才是較健康、理性的市場速度。」

李杰瑞也觀察：「近1~2年整體房市出現修正，但中路特區因具備蛋黃區優勢，價格修正幅度相對有限，大約僅5%左右。相較之下，部分區域市場平均跌幅約15%至20%，甚至超過2成，中路特區的抗跌性相對明顯。」

在買盤結構方面，李杰瑞觀察：「中路特區目前仍以桃園在地客為主，占比約7成，多數屬於舊市區換屋需求，希望從舊城區搬進新興重劃區，享受更好的街廓、市容與居住品質。」

▲台慶不動產桃園風禾加盟店長李杰瑞有經營自媒體頻道「房大叔」。（圖／台慶不動產提供）

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