KPMG拼了！審計部加薪上看12%　有人來3年領走百萬年薪





▲KPMG辦公室外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

4大跨國會計師事務所搶人大作戰，KPMG安侯建業今（11）日宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高2000元，旗下審計部門1500人薪資調幅依物價、通膨與工作表現對應調整，平均上看12%，確定超車資誠（PwC），同時有表現優異的人僅3年就領到百萬年薪。

資誠今日早上率先發難，宣布旗下2000名審計部成員適用今年加薪方案，新制調幅上看9%，KPMG隨後宣布旗下審計部門逾1500人調薪幅度平均上看12%，調幅超車資誠。至截稿為止，國內4大跨國會計師事務所還剩勤業（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）尚未公告今年審計部門薪資調幅。



KPMG安侯建業預估，今年審計部門整體平均調薪幅度會較往年顯著提升，對於表現優異之同仁，工作3年有望突破百萬年薪，以落實重視人才及員工照顧的核心精神。

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至於現職同仁及其他新進的人才，KPMG強調，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。



KPMG安侯建業人資長洪士剛強調，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」是KPMG非常重要的核心價值。而員工照顧一直是KPMG持續努力的重點方向。公司致力打造「多元」、「包容」的企業文化，提供同仁不同內容的歷練與選擇，以及暢通的升遷管道，只要有心發展，每位同仁都能在KPMG打造屬於自己的舞台。



同時，KPMG 重視傾聽每一位同仁的聲音，並將「共創職場體驗」視為重要核心。所有福利與活動皆源自同仁意見回饋，透過家庭日、電影月、 Happy Friday 及忙季小確幸等活動，陪伴大家在努力工作之餘，也能感受到 KPMG 的支持與關懷，共同營造正向且有溫度的職場環境。