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主動式ETF熱　LINE Bank搶先預購富邦00405A、安聯00402A

▲▼LINE Bank宣布開放2檔主動式ETF預購。（圖／LINE Bank提供）

▲LINE Bank宣布開放2檔主動式ETF預購。（圖／LINE Bank提供）

記者巫彩蓮／台北報導

主動式ETF成為投資新寵，LINE Bank今（11）日領先全台券商、銀行開放「線上預購」兩檔分別在5月18日和5月22日才開始募集的富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）、安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A），讓投資人搶先卡位海內外主動式ETF的機會。

全球資金熱，五月美國科技業財報優於預期，那斯達克、標普500與費半指數全創新高，台股也破紀錄突破四萬點，帶旺海、內外主動式ETF績效多檔勝過大盤，主動式ETF總規模創高突破5000億，受益人數也突破200萬人。LINE Bank強調，主動式ETF因兼具ETF交易便利性與主動基金靈活配置優勢，逐漸成為投資人資產配置的重要工具。相較被動式ETF受限於指數權重，主動式ETF更能因應產業輪動與市場變化，靈活調整持股結構，爭取超額報酬機會。

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LINE Bank於今日起同時開放富邦、安聯兩檔主動式ETF於平台「新募集ETF專區」率先預購，00405A投資策略聚焦台股具長期趨勢與競爭優勢的龍頭企業；00402A則鎖定美國創新科技企業的成長動能。

富邦投信指出，00405A透過Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，打造具長期競爭力的台股投資組合。首先，「高稀缺」鎖定供需失衡、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群，有望受惠價格上行與景氣回升；其次，「高壁壘」著重企業在產業鏈中的不可取代性，布局先進製程、IC設計等高技術門檻領域，強化獲利穩定度與毛利率優勢；最後，「高成長」則聚焦AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張機會。

富邦投信表示，回顧2016年至今近十年歷史數據，於5月底進場布局台股可望掌握短、中及長期成長機會，顯示當前具備投資吸引力，且在AI長期趨勢明確下，台股仍具中長期成長潛力；展望後市，隨市場進入結構分化階段，投資將更仰賴選股能力與風險控管，主動式ETF因兼具策略彈性與交易效率，有機會成為布局核心。

安聯投信則表示，此次推出的00402A投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

安聯投信補充，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

關鍵字： 主動式ETFLINEBank富邦投信安聯投信科技股

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