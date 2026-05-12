不只配息、更會飆！00929靠科技選股強勢逆襲　基金醫生讚：台股「能攻擅守」新霸主

財經中心／綜合報導

晶圓代工二哥「聯電」與IC設計龍頭「聯發科」聯袂「發爐」，帶動台股上演一場價值重估盛宴，加權指數一度攻上42000點新高，其中00929復華台灣科技優息展現了令人瞠目結舌的暴力噴發美學，今年以來績效不僅一舉橫掃所有高息ETF，短天期單周績效表現更以雙位數飆幅凌駕台當紅炸子雞的台股主動式ETF！

在眾多高股息、市值型及當紅台股主動式 ETF 多重夾擊下，00929復華台灣科技優息展現出極強的抗震與領漲爆發力，成為市場關注焦點。首先，在高息ETF戰場中，00929 4月單月績效狂飆猛漲20.7%，今年以來（截至2026/5/8）更以42.0%橫掃千軍，不僅大幅領先高股息ETF始祖0056的28.3%，更直接將00940、00919及00878等熱門標的抛在腦後，而且00929雖然身披高股息外衣，今年以來績效卻與市值型老大哥0050的48.9%不遑多讓，更令人驚豔的是，00929 5月首周單周績效更以13.4%的飆速成長，全面輾壓台股主動式ETF，完美體現了「科技選股＋優息邏輯」的雙重優勢。

基金醫生馮志源分析，00929這頂績效桂冠的核心密碼在於指數升級後的「雙聯加持」。聯電受惠於22/28奈米需求轉強與矽光子技術布局進入收割期，股價自4月以來大漲87%直逼百元關卡，法人更因其本益比評價偏低而看好目標價上看108元；聯發科則憑藉AI ASIC轉型成功，將2028年EPS預估值從100元大幅上修至160元，激勵股價衝上3,630元歷史天價，單週狂拉近四成，不僅晉升台股市值第二大，更有外資喊出5,000元天價，即便目前身處五分鐘撮合一次的處置禁閉室，多方追價買盤依然不減。

面對台股站上歷史高點，基金醫生認為，投資人若想參與這波由「雙聯」領軍的半導體價值重估行情，資金門檻與風險控管顯然是兩大難題。目前買進一張聯電約需 10 萬元，聯發科一張更要價高達 360 萬元，對於小資族而言，如此高昂的建置成本不僅造成沈重的資金壓力，在高檔單壓個股，更面臨投資效率與風險分散失衡的考驗。此時，00929其實提供了一個兼具「雙聯高含金量」與「低投資門檻」的完美解決方案，00929目前「雙聯」權重配置合計高達 16.2%，居所有高息 ETF 之冠，投資人僅需2萬多元，即可一次網羅兩大科技巨頭的噴發紅利。

更值得注意的是，00929對比台股主動型ETF短期績效，已展現青出於藍更勝於藍的強韌動能，00929憑藉著精準的科技產業配置，結合月月配息，百分百填息與 6-8% 年化配息率的多重優勢，成功將高息標的穩健特質與成長潛力股的火力攻擊完美融合，在 AI 引領的評價上修循環中，正式宣告其「能攻擅守」配置首選的霸主地位，證明高科技成長與穩定配息之間並不互斥，投資人再也不必面對魚與熊掌的單選題。

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

