安永年度調薪開獎！審計部估加12%　7月生效

▲安永聯合會計師事務所台灣所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

跨國會計師事務所求才大戰開打，安永聯合會計師事務所（Ernst & Young，EY）今（11）日宣布，自今年7月起，所有新鮮人不分業務線，起薪均調高新台幣2000元；審計服務部門旗下約1400人年度調薪幅度平均預期將可達12%，將顯著超越往年，展現對未來人才的高度重視與投資。

國內4大會計師事務所中，資誠（PwC）今日早上率先發難，宣布旗下2000名審計部成員適用今年加薪方案，新制調幅上看9%，安侯建業（KPMG）隨後宣布旗下審計部門逾1500人調薪幅度平均上看12%，安永也跟進宣告調薪水準落在12%，2大所調幅雙雙超車資誠。

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除了起薪調整外，安永表示將全面檢視並優化薪酬結構，結合市場趨勢、物價變動及員工績效，確保薪資體系具備高度競爭力與公平性，為所有同仁打造更具吸引力的報酬環境。

安永指出，不僅提供具市場競爭力的薪酬，更致力於打造全方位的職涯發展平台。透過系統化的培訓計畫、跨部門輪調及國際交流機會，鼓勵同仁持續學習與成長，幫助每位員工發掘潛能，實現職涯理想。

此外，安永致力營造多元、包容且充滿活力的職場文化，強調員工的身心健康與工作生活平衡。從彈性工時、健康促進計畫，到多元文化活動與員工關懷方案，安永持續傾聽員工需求，打造一個支持個人成長與團隊合作的環境。