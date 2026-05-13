美股市值型ETF績效王出爐！00924近一年漲逾40%居冠

財經中心／綜合報導

美股在AI題材推升下屢創新高，標普500指數上月更寫下2020年11月以來最大單月漲幅，顯示市場對美股多頭行情信心仍強。美股強勢表現也帶動相關ETF績效走揚，其中，美股市值型ETF以復華S&P500成長（00924）表現最亮眼，近一年報酬率逾40%，領先同類型商品，凸顯在AI投資熱潮延續下，鎖定大型成長股的ETF更能掌握本波美股漲勢。

華爾街對美股後市持續偏多，繼摩根大通、巴克萊陸續調高標普500指數目標後，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）也加入看多行列，將標普500年底目標價由7,750點上修至7,900點，主要看好AI投資熱潮延續，加上企業獲利成長仍具韌性，有望持續支撐美股多頭行情。

美股後市看俏，若投資人想參與美股行情，可透過美股市值型ETF布局。目前台股掛牌相關商品共有8檔，觀察績效表現，以復華S&P500成長（00924）最為亮眼，近一個月漲幅達14.5%，近一年更達42.7%，榮登美股市值型ETF績效王。元大S&P500（00646）與永豐美國500大（00858）分居第二、第三，兩檔近一個月漲幅約10%，近一年報酬率約35%。

00924表現突出，關鍵在於聚焦標普500指數成分股中的大型成長股，持股高度集中於AI與科技龍頭，包括輝達、微軟、蘋果、Alphabet（Google）、亞馬遜、博通、Meta、特斯拉等科技巨頭，合計占比近五成；此外，也納入禮來、波克夏海瑟威、摩根大通、可口可樂、嬌生等各產業龍頭，讓投資人可透過一檔ETF一次掌握美股成長行情。

法人認為，科技股與AI相關企業獲利展望持續上修，加上AI基礎建設需求維持強勁，仍是支撐美股走勢的重要力量。即使市場面臨通膨黏著、降息時程不確定及地緣政治風險等挑戰，美國企業獲利表現仍相對穩健，大型成長股也將持續扮演推升美股行情的關鍵角色。