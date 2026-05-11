高股息ETF真的穩賺？配息背後藏陷阱　巴菲特早就不迷信配息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

「每月都有股息進帳，感覺像被動收入加薪。」近年高股息ETF在台灣掀起熱潮，不少投資人追求「月月配」、「高殖利率」，甚至把配息當成固定現金流來源，看似穩定領息的背後，卻也藏著不少投資迷思，財經圈甚至流傳一句話：「有些高股息，其實只是把你的本金慢慢還給你」。

不少投資人認為，只要殖利率夠高，就代表投資越划算，但實際上，「配息」與「總報酬」並不能畫上等號。根據除息機制，公司或ETF發放股息後，股價理論上會同步扣除相對金額，例如股價100元、配息5元，除息後股價可能變成95元，等於左手拿到現金、右手資產縮水，本質上並非憑空多出來的獲利，因此有人分析，高股息本身沒錯，對於想靠複利滾大資產的人來說效率較低，對於需要現金流的人卻是好選擇。

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這也是為何「股神」巴菲特長期以來並不特別偏好高股息策略，巴菲特是波克夏．海瑟威的最大股東，多年來幾乎不發股利，而是選擇將資金留在公司持續投資與擴張，巴菲特曾認為，如果企業能創造更高的資本回報，將資金留在公司內部滾動，長期複利效果反而更強。這種觀念其實也呼應《The Intelligent Investor》作者、價值投資之父Benjamin Graham的核心理論，投資人應關注企業的「內在價值」與長期成長能力，而不是只追逐眼前配息。

以台灣近年最熱門的高股息ETF為例，像是元大高股息ETF（0056）、國泰永續高股息ETF（00878）等產品，都因高配息吸引大量資金湧入，不過，市場也開始出現另一種聲音，當市場環境不佳、股價下跌時，即便帳面持續配息，總資產仍可能縮水，甚至出現「領了股息卻賠了價差」的情況，以0056過去的配息資料來看，2008年、2010年沒有配息，這段時間內每年的配息也不固定，若是把退金金存入，想靠配息過日子，收入其實很不穩。

此外，部分ETF配息來源不一定全來自企業獲利，也可能包含資本利得或收益平準金，這代表投資人看到高配息時，更需要進一步理解配息組成，而不是只看「殖利率數字」就衝進場。

那麼，高股息ETF到底能不能買？關鍵不在「能不能領息」，而是投資人是否理解自己的目標，如果目的是退休現金流，高股息確實具備穩定配息優勢，但若還處於資產累積期，過度追求高配息，反而可能犧牲長期成長性與複利效果，與其只追求高殖利率，不如回頭檢視企業獲利能力、ETF持股品質與總報酬表現，才能避免陷入「看起來一直領錢，實際卻沒變富」的投資錯覺。

